Siatkarska Liga Narodów: Francja i Rosja na czele, Polacy spadli na piąte miejsce

Porażka polskich siatkarzy z Serbami 0:3 w turnieju Ligi Narodów w Hoffman Estates pod Chicago kosztowała ich spadek z czwartego na piąte miejsce w tabeli. Pozycję lidera zachowali Francuzi, którzy w niedzielę pokonali w Warnie Kanadę 3:2. Już na drugie miejsce awansowali Rosjanie, na trzecim są Amerykanie. Do końca fazy interkontynentalnej każda z ekip ma jeszcze do rozegrania po trzy mecze.

Zdjęcie Francja - Kanada /fivb /materiały prasowe



Biało-Czerwoni, ulegając drużynie z Bałkanów, zanotowali czwartą porażkę w rozgrywkach, a po 12 kolejkach zgromadzili 23 punkty. Tyle samo mieli przed rozpoczęciem imprezy w USA, podczas której nie zdołali wywalczyć seta także ani z Iranem, ani z gospodarzami. Przed tym turniejem siatkarze trenera Vitala Heynena byli liderem tabeli, ale trzy kolejne przegrane spotkania sprawiły, że z dnia na dzień pogarszały się ich notowania.



Spotkanie prowadzących w stawce "Trójkolorowych" (30 pkt) z Kanadyjczykami miało szczególne znaczenie dla szkoleniowca drużyny z Kraju Klonowego Liścia. Jest nim Francuz Stephane Antiga, były trener Polaków. W piątek jego podopieczni pokonali Brazylijczyków 3:0. "Canarinhos" nie będą dobrze wspominać turnieju w Warnie. Przegrali wszystkie trzy mecze - w sobotę z Francuzami 0:3, a w niedzielę z Bułgarami 2:3. Wywalczony w pojedynku z gospodarzami punkt pozwolił im wyprzedzić w tabeli Polaków.



Poza Francuzami i Brazylijczykami podopiecznych Heynena wyprzedzają także Rosjanie (28 pkt) oraz Amerykanie (26 pkt), którzy mają jeszcze przed sobą mecz 12. kolejki z Iranem.



Ciekawie było w niedzielę w Seulu. Włosi, którzy dzień wcześniej niespodziewanie stracili punkt w spotkaniu z gospodarzami, tym razem przegrali z Australijczykami 1:3. Koreańczycy zaś wygrali z Chińczykami 3:0, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w SLN.



Po rozegraniu 15 meczów w fazie interkontynentalnej przez każdego z uczestników punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się Francja jako gospodarz i pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej.



W SLN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.





Wyniki niedzielnych meczów Siatkarskiej Ligi Narodów:



Seul (Korea Płd.)



Korea Płd. - Chiny 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)

Włochy - Australia 1:3 (25:27, 25:18, 19:25, 23:25)



Reklama

Warna (Bułgaria)



Bułgaria - Brazylia 3:2 (25:22, 19:25, 25:15, 18:25, 15:12)

Francja - Kanada 3:2 (25:19, 22:25, 25:22, 24:26, 16:14)



Ludwigsburg (Niemcy)



Niemcy - Rosja 0:3 (18:25, 24:26, 18:25)

Argentyna - Japonia 2:3 (24:26, 25:12, 25:23, 23:25, 11:15)



Hoffman Estates (USA)



Polska - Serbia 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

USA - Iran w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego



Tabela Siatkarskiej Ligi Narodów: