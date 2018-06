Siatkarska Liga Narodów: Kolejne zwycięstwa Włochów i Kanadyjczyków

Włochy pokonały Iran 3:0, a Kanada wygrała z Argentyną 3:1 w rozegranych w San Juan sobotnich spotkaniach Ligi Narodów siatkarzy. Polacy w Łodzi wygrali z Chinami 3:0 i wciąż prowadzą w tabeli. Biało-Czerwoni są jedynym zespołem, który po pięciu kolejkach może pochwalić się kompletem punktów; w piątek pokonali Francję 3:0.

Podopieczni trenera Vitala Heynena odnieśli też komplet zwycięstw w pierwszym turnieju SLN w Krakowie (25-27 maja), tracąc tylko jednego seta z Kanadą. Wcześniej okazali się lepsi od Korei Południowej i Rosji. W niedzielę w ostatnim meczu w Łodzi zmierzą się z Niemcami.



Oprócz podopiecznych Belga Vitala Heynena niepokonana jest jeszcze tylko reprezentacja USA. Amerykanie dwukrotnie zwyciężali jednak wynikiem 3:2, dlatego mają 13 punktów po pięciu meczach, tyle samo co trzecia w tabeli Brazylia.



W LN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.



Obecnie ostatnie miejsca w tabeli zajmują Koreańczycy, którzy w pięciu meczach nie zapisali na swoim koncie nawet wygranego seta.





Wyniki meczów 5. kolejki Siatkarskiej Ligi Narodów:



Łódź (Polska)



Polska - Chiny 3:0 (25:19, 25:18, 25:21)

Francja - Niemcy 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)

Sofia (Bułgaria)



Bułgaria - Australia 0:3 (23:25, 23:25, 24:26)

Serbia - Rosja 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 22:25, 15:12)



Goiania (Brazylia)



Brazylia - Japonia 3:0 (26:24, 25:19, 25:20)

USA - Korea Płd. 3:0 (25:23, 25:21, 25:11)



San Juan (Argentyna)