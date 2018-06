Siatkarska Liga Narodów: Niespodziewana wygrana Chińczyków z Francuzami

Siatkarze reprezentacji Chin pokonali Francję 3:2 (16:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:13) w ostatnim meczu turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów w Łodzi. We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu w Atlas Arenie Polska przegrała z Niemcami 1:3.

Zwycięstwo ekipy z Azji było dużym zaskoczeniem. We wcześniejszych pojedynkach w Łodzi podopieczni trenera Raula Lozano ulegli bowiem 0:3 Polsce i 1:3 Niemcom.



Francuzi co prawda wygrali wysoko otwierającego seta, ale w dwóch kolejnych inicjatywa należała do zawodników byłego selekcjonera biało-czerwonych. Wśród nich bardzo skuteczny był mierzący 205 cm atakujący Chuan Jiang, który w całym spotkaniu zdobył 30 punktów.



Trójkolorowi doprowadzili do tie-breaka za sprawą Kevina Tillego i Stephena Boyera. W rozstrzygającym secie górą byli jednak Chińczycy. Obe zespoły rywalizację w Łodzi zakończyły z jednym zwycięstwem.



Chiny - Francja 3:2 (16:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:13)

Sędziowali: Yuri Martinez (Dominikana), Jewgienij Makszanow (Rosja)