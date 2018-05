Siatkarska Liga Narodów: Serbki idą za ciosem, przebudzenie Chinek

Polskie siatkarki doznały szóstej porażki w Siatkarskiej Lidze Narodów. W holenderskim Apeldoorn uległy Brazylii 0:3 i w klasyfikacji generalnej spadły na 14. pozycję. Prowadzą Amerykanki, które o jeden punkt wyprzedzają Serbki i Brazylijki. Coraz lepiej gra też reprezentacja Chin, mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro.

W turnieju w Holandii Polki w dwóch spotkaniach nie wygrały jeszcze seta, ale przyszło im się zmierzyć z czołowymi drużynami - Holandią i Brazylią. W czwartek zagrają z Koreą Południową, która została pokonana przez "Oranje" 0:3. Azjatki w całym spotkaniu zdobyły zaledwie 40 punktów.



W najciekawszym meczu ósmej kolejki Turczynki w serbskim Kraljevie przegrały z Rosjankami 2:3 i była to ich dopiero druga porażka w LN. Nie zwalniają tempa Amerykanki, które zwyciężyły Dominikanę 3:0 i wciąż są na czele tabeli.



Liga Narodów to nowa impreza, która zastąpiła dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej; stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana i Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie. Biało-czerwone, żeby wystąpić w kolejnym sezonie w Lidze Narodów, muszą wyprzedzić w klasyfikacji jedną z tych trzech reprezentacji. Póki co, Argentynki bez punktu zamykają tabelę.



Wyniki ósmej kolejki Siatkarskiej Ligi Narodów:



Bangkok (Tajlandia)



Dominikana - USA 0:3 (20:25, 23:25, 21:25)

Tajlandia - Niemcy 2:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:22, 10:15)

Hongkong (Chiny)



Argentyna - Włochy 0:3 (15:25, 16:25, 18:25)

Chiny - Japonia 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)



Apeldoorn (Holandia)



Polska - Brazylia 0:3 (20:25, 20:25, 23:25)

Holandia - Korea Południowa 3:0 (25:18, 25:10, 25:12)



Kraljevo (Serbia)



Turcja - Rosja 2:3 (23:25, 25:19, 25:23, 20:25, 11:15)

Belgia - Serbia 0:3 (20:25, 16:25, 14:25)

