Siatkarska Liga Narodów. Wspaniały: Awans do Final Six to malutki sukces

Waldemar Wspaniały ocenił, że awans Polaków do turnieju finałowego Ligi Narodów to malutki sukces nowo tworzącej się drużyny. - Z mówieniem o dużym poczekajmy do meczów Final Six - zaznaczył były trener biało-czerwonych.

Podopieczni Vitala Heynena do ostatniej kolejki fazy interkontynentalnej walczyli o prawo gry w lipcowym turnieju finałowym pierwszej edycji LN, czyli rozgrywek, które zastąpiły po wielu latach Ligę Światową. Awans dało zwycięstwo nad Australią w Melbourne 3:0. By mieć pewność, że nie zostaną w tabeli wyprzedzeni przez siódmych Włochów, Polacy musieli zdobyć w tym pojedynku co najmniej punkt.

- Sam awans to malutki sukces, zwłaszcza dla młodych zawodników. Ale na pewno nie jest to wielki sukces, w końcu w przeszłości kilkukrotnie graliśmy już w finałach LŚ (w 2012 roku biało-czerwoni triumfowali w tych rozgrywkach - PAP) - przypomniał Wspaniały.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Heynen sporo rotował składem przy okazji kolejnych turniejów LN, a na każdy kolejny mecz zestawiał inną "szóstkę".

- Obserwując całościowo te rozgrywki, to najbardziej cieszy to, że owe roszady nie spowodowały, iż przegraliśmy ze słabeuszami. Włosi poprzegrywali właśnie z najsłabszymi ekipami i dlatego nie będzie ich w Lille. Ale to już ich problem - skwitował były trener Polaków i klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Jego zdaniem Belg powinien już zakończyć etap eksperymentów i w imprezie finałowej oprzeć się na zawodnikach, którzy według niego zaprezentowali się dotychczas najlepiej.

- Tak zrobią wszyscy najlepsi trenerzy. Czołowe ekipy już w ostatnich turniejach fazy interkontynentalnej grali najmocniejszymi składami. Vital powinien już stawiać na konkretną szóstkę, a jaka ona będzie tego nie wie nikt z nas, tylko on - zaznaczył.

Na pytanie, którzy zawodnicy młodego pokolenia i grający od niedawna w kadrze wyróżnili się w ostatnich tygodniach, Wspaniały odparł, że wszyscy.

- Każdy miał słabsze chwile, ale i dużo dobrych momentów. Wartością tej pierwszej części LN było to, że młodzi dostawali szansę i potwierdzili swoją wartość. Brak im jeszcze oczywiście doświadczenia, ale je będą nabywać. Grać teraz powinni najlepsi, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, że mamy tak szeroką ławkę rezerwowych, którzy praktycznie są gotowi do gry - podsumował.

Bardzo negatywnie ocenia on kalendarz fazy interkontynentalnej zaproponowany przez światową federację (FIVB).

- W ostatnich meczach widać było przede wszystkim, że wszyscy już są zmęczeni. Ten terminarz, który był, to było jedno wielkie nieporozumienie. Jeden zespół grał wszystkie spotkania na jednym kontynencie, inni zmieniali je co tydzień. W ogóle się tu nie myślało o ludziach. Dochodzą do tego niewiarygodne czasami błędy sędziowskie - wyliczał.

W Final Six, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, wystąpią poza Polakami także: Francuzi (znaleźli się w czołowej piątce stawki, ale udział w Final Six mieli zagwarantowany jako jego gospodarz), Rosjanie, Amerykanie, Brazylijczycy i Serbowie.

Były szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" uważa, że nie ma w tym gronie zdecydowanego faworyta.

- Ostatnio podobała mi się gra Rosji, która występuje bez ważnych zawodników, np. Maksyma Michajłowa. Z tych najbardziej doświadczonych gra głównie tylko Dmitrij Muserski, a tak poza tym to chyba sami młodzi. To już zupełnie inny zespół niż ten, który grał z nami pod koniec maja. Serbia miała słabszy początek, ale teraz sobie radzi dużo lepiej. Francuzi u siebie na pewno będą groźni. Może nasi chłopcy sprawią niespodziankę... Nie mówmy, że jadą tylko po naukę. Rosjanie też nie mają doświadczenia przecież. Teoretycznie Trójkolorowi jako gospodarz mogą próbować dobierać sobie słabszych rywali do grupy, ale jeśli tak, to kogo? Uważam, że stawka jest bardzo wyrównana - ocenił.