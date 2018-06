Siatkówka. Z Niemcami na koniec łódzkiej Ligi Narodów

Wicemistrzowie Europy Niemcy będą w niedzielę ostatnim rywalem Polaków podczas łódzkiego turnieju siatkarskiej Ligi Narodów (godz. 16). W drugim spotkaniu Francuzi zmierzą się z Chińczykami (godz. 19).

Bardzo dobrze spisujący się na początku rozgrywek LN Biało-Czerwoni staną przed szansą zakończenia występów przed własną publicznością z kompletem zwycięstw. Dotychczas odnieśli ich pięć, pokonując kolejno Koreę Płd. i Rosję (po 3-0) oraz Kanadę (3-1) w Katowicach i Krakowie, a w ten weekend w Łodzi Francję i Chiny (po 3-0). Polacy, jako jedyni w 16-zespołowej stawce, mogą pochwalić się kompletem punktów.

Ich niedzielni rywale nie spisują się tak dobrze i jedyne punkty zdobyli w piątkowym spotkaniu z Chinami (3-1). W sobotę ulegli zaś 0-3 Francji. Niemcy to jednak aktualni wicemistrzowie Europy oraz brązowi medaliści mistrzostw świata w 2014 r. Do tego sukcesu podczas imprezy w Polsce poprowadził ich obecny szkoleniowiec Biało-Czerwonych Vital Heynen. Belg trenował reprezentację tego kraju przez cztery lata.

"Zaraz po meczu z Chinami powiedziałem zawodnikom, że w niedzielę jest dla mnie wyjątkowy mecz. Potrzebujemy szóstego zwycięstwa, aby zakończyć ten weekend z bilansem sześciu wygranych. Jestem pewien, że zagramy dobre spotkanie" - przyznał 48-letni szkoleniowiec.

Przyjmujący Artur Szalpuk zwracał uwagę, że na dotychczasowy bilans Niemców w LN wpływ mieli ich topowi rywale – m.in. Brazylia, Serbia i Włochy. "Co prawda w Łodzi nie ma ich bombardiera Georga Grozera, ale to jest poukładana drużyna. Rok temu pokazywali naprawdę dobrą siatkówkę. W LN na razie prezentują się średnio, ale mieli dobrych przeciwników. Z meczu na mecz mogą się jednak rozkręcać" - powiedział siatkarz PGE Skry Bełchatów.

W LN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą liczyć się z ewentualnym spadkiem. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.