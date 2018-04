Słynny rosyjski siatkarz Siergiej Tietiuchin kończy karierę

Były wieloletni kapitan reprezentacji Rosji siatkarzy, mistrz olimpijski (2012) Siergiej Tietiuchin zapowiedział zakończenie kariery po sezonie. Poinformował o tym po pierwszym meczu finału Pucharu CEV, w którym jego Biełogorie Biełgorod pokonało Ziraat Bankasi Ankara 3:0.

Zdjęcie Siergiej Tietiuchin /AFP

42-letni siatkarz to czterokrotny medalista olimpijski (srebro 2000, brąz 2004 i 2008), który na igrzyskach w Rio de Janeiro był chorążym reprezentacji Rosji.

Reklama

"To mój ostatni sezon. Pozostało już kilka meczów. Czas płynie i człowiek nic na to nie poradzi. Każdego ranka organizm przypomina mi o wieku" - powiedział zawodnik, który po olimpiadzie w Londynie ogłosił koniec kariery w Sbornej, ale po roku wrócił jednak do drużyny narodowej.

Z reprezentacją pożegnał się ostatecznie po Rio de Janeiro, gdzie jego zespół przegrał brąz w spotkaniu z USA.

Teraz to już jego ostateczna decyzja dotycząca kariery klubowej, w której czterokrotnie triumfował w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie - Lidze Mistrzów (2003, 2004, 2008, 2014), a w 2014 r. sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata z obecną swoją drużyną. W niej rozpoczynał karierę w 1992 roku, a powrócił do Biełgorodu w 2011 r. Grał ponadto w Zenicie Kazań i Pallavolo Parma.