Superpuchar Polski siatkarzy: Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów 0:3

Siatkarze Trefla Gdańsk, zdobywcy Pucharu Polski przegrali w gdańskiej Ergo Arenie 0:3 (17:25, 20:25, 20:25) z mistrzami Polski, PGE Skrą Bełchatów, w meczu o krajowy Superpuchar. MVP meczu został niezawodny Mariusz Wlazły.

Obie ekipy spotkały się w minioną niedzielę w PlusLidze. W Bełchatowie PGE Skra wygrała 3:2. Szybko nadarzyła się okazja do rewanżu.

W środowy wieczór w Gdańsku na boisku pojawiło się kilku mistrzów świata: Piotr Nowakowski w zespole gospodarzy (w niedzielę nie grał z powodu choroby), a wśród gości: Grzegorz Łomacz, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski i Mariusz Wlazły - mistrz świata, ale sprzed czterech lat.

Trefl dobrze zaczął mecz o Superpuchar, prowadząc na początku pierwszego seta, ale z czasem coraz wyraźniej dominowali bełchatowianie z Wlazłym i Kochanowskim na czele i wygrali seta 25:17.

W drugiej odsłonie wyrównany wynik utrzymywał się dłużej, bo do stanu 15:15. W dużej mierze za sprawą skutecznego Wlazłego goście uciekli na 20:16, a całego seta wygrali 25:20.

W trzeciej partii gdańszczanom udało się utrzymywać w grze do stanu 18:18. Końcówka znów jednak należała do bełchatowian. Rozpędzony Wlazły zaserwował asa 114 km/h w narożnik boiska, a po chwili goście cieszyli się z wygrania seta do 20 i całego meczu 3:0.

Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 20:25, 20:25)

Zdjęcie Zawodnicy Trefla Gdańsk Piotr Nowakowski (P) i Ruben Schott (C) oraz Mariusz Wlazły (L) z PGE Skry Bełchatów / Adam Warżawa / PAP

