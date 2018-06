Trefl Gdańsk znów zagra w Lidze Mistrzów

Brązowi medaliści PlusLigi - siatkarze Trefla Gdańsk - w przyszłym sezonie będą walczyć nie tylko w rozgrywkach krajowych, ale także w elitarnej Lidze Mistrzów. Gdańszczanie po raz drugi w historii przystąpią do tych prestiżowych zmagań, rywalizując z najlepszymi zespołami Starego Kontynentu. Europejska federacja (CEV) dokonała korekt w formacie rozgrywek, a Gdańskie Lwy postanowiły skorzystać z okazji i wystąpić w LM.

Zdjęcie Trefl Gdańsk /Kacper Kirklewski /Newspix



W sezonie 2018/2019 trzy najlepsze polskie drużyny mają prawo startu w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a to oznacza, że poza Treflem Gdańsk otrzymały je także mistrz Polski PGE Skra Bełchatów i wicemistrz kraju ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdańszczanie wracają do tych elitarnych zmagań po dwóch latach. W sezonie 2015/2016 drużyna Andrei Anastasiego przepustkę do gry w Lidze Mistrzów otrzymała jako srebrny medalista PlusLigi. Żółto-czarni walczyli w grupie z Vojvodiną Nowy Sad, ACH Volley Lublana oraz DHL-em Modena, w którego szeregach grał m.in. Earvin N’Gapeth. Gdańszczanie wygrali pięć z sześciu meczów fazy grupowej i awansowali do najlepszej 12-stki drużyn "starego kontynentu". Na tym etapie zmagań "gdańskie lwy" trafiły na wielokrotnego triumfatora rozgrywek, Zenit Kazań, i musiały uznać wyższość rywala, którego barwy reprezentował m.in. Wilfredo Leon. W sezonie 2018/2019 Trefl ponownie skorzysta z przysługującego mu prawa startu w tych elitarnych rozgrywkach i stanie obok topowych przeciwników.



- Tydzień temu otrzymaliśmy informację o przyznaniu miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów trzem polskim drużynom. Po rozmowach z właścicielami klubu, a także obecnymi i potencjalnymi sponsorami, podjęliśmy decyzję, by wystartować w tych prestiżowych zmaganiach. Wzięliśmy pod uwagę fakt, że PlusLiga będzie pomniejszona o dwie drużyny, więc w rundzie zasadniczej będziemy mieć cztery mecze mniej do rozegrania, a także przeanalizowaliśmy szanse, jakie daje start w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. To świetna forma promocji dla sponsorów i partnerów, których działalność wykracza poza granice naszego kraju, bądź firm zagranicznych, chcących wyeksponować swoją markę w wielu państwach, z głównym nastawieniem na Polskę. Z kolei fakt, że siatkówka wielkiego formatu po raz pierwszy trafia na anteny platformy NC+ może zaowocować zainteresowaniem tą dyscypliną sportu nowych kibiców - mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.



W sezonie 2018/2019 w fazie grupowej Ligi Mistrzów zagra łącznie 20 drużyn - 18, które udział na tym etapie zmagań mają już zapewniony - mistrz, wicemistrz i trzeci zespół PlusLigi, a także trzy najlepsze drużyny lig włoskiej i rosyjskiej, mistrz i wicemistrz Turcji, Niemiec i Belgii, mistrzowie Francji, Słowenii i Grecji oraz dwie ekipy, które przejdą rundę eliminacyjną. Zespoły utworzą pięć grup po cztery drużyny, z których zwycięzcy (pięć zespołów) oraz trzy pozostałe najlepsze ekipy zmagań awansują do ćwierćfinałów, w których rywalizacja także będzie się toczyć według schematu mecz-rewanż. Cztery najlepsze zespoły awansują do półfinałów, w których wyłonione zostaną dwie drużyny, które zmierzą się o trofeum.



Pierwsze mecze fazy grupowej odbędą się w listopadzie.