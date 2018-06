Trener Heynen ma gest. Będzie piwo dla kibiców?

Trener polskich siatkarzy Vital Heynen ogłosił, że w przypadku niedzielnego zwycięstwa nad Niemcami, kibicom którzy przyjdą do łódzkiej Atlas Areny postawi… piwo. W ten sposób zamierza uczcić komplet wygranych w dwóch turniejach Ligi Narodów rozgrywanych w Polsce.

- Przepraszam wszystkich, że nie mogę powiedzieć tego po polsku. Ale słowo "piwo" zrozumiecie wszyscy. Obiecałem wam piwo, więc jeśli w niedzielę pokonamy Niemcy i zdobędziemy komplet punktów, to znajdziecie mnie na zewnątrz stawiającego piwo wszystkim kibicom" – zadeklarował szkoleniowiec biało-czerwonych w krótkim nagraniu wyświetlonym na telebimie w łódzkiej hali po sobotniej wygranej z Chinami.

To było piąte zwycięstwo Polaków pod wodzą Belga, który już wcześniej ogłosił na Twitterze, że złocistym trunkiem zamierza uczcić komplet wygranych i punktów wywalczonych w turniejach Ligi Narodów w Katowicach i Krakowie oraz Łodzi.

- Najpierw jednak musimy wygrać z Niemcami. Jeśli tak się stanie, piwa będą. Nie będzie to dla mnie żadnym problemem. Mam nadzieję, że będę mógł je kupić i dać każdemu osobiście – zapewnił 48-letni trener, który słynie z niekonwencjonalnego zachowania i kontaktu z podopiecznymi oraz fanami.

Niedawno, prowadząc zespół VfB Friedrichshafen obiecał kibicom… pięćset pięciolitrowych beczek piwa, w przypadku gdyby niemieckiej drużynie udało się awansować do Final Four Ligi Mistrzów. - Taki jest właśnie nasz trener. Pokazał już kilka razy, że jest trochę zwariowany i ma różne pomysły. To jest pozytywne. Ma więź z kibicami, co na pewno mu nie przeszkodzi, a pomoże – przyznał przyjmujący reprezentacji kraju Bartosz Kwolek.

Mecz z Niemcami dla Heynena będzie szczególny także z innego powodu. Belg przez cztery lata był szkoleniowcem tej reprezentacji, m.in. zdobywając z nią brązowy medal mistrzostw świata rozgrywanych w 2014 r. w Polsce. Polacy pod jego wodzą w rozgrywkach Ligi Narodów pokonali kolejno Koreę Płd., Rosję, Kanadę, Francję i Chiny. W tych meczach jego siatkarze stracili tylko jednego seta i jako jedyna z 16 drużyn rywalizujących w LN mają na koncie komplet punktów. Biało-czerwoni swój ostatni mecz turnieju w Łodzi z reprezentacją Niemiec rozpoczną o godz. 16.