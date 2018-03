Wilfredo Leon odchodzi z Zenitu Kazań

Kubańczyk z polskim paszportem Wilfredo Leon nie przedłuży umowy z rosyjskim Zenitem Kazań. Jeden z najlepszych siatkarzy świata poinformował o tym w specjalnym oświadczeniu.

Zdjęcie Wilfredo Leon /www.cev.lu

"Chcę oficjalnie poinformować, że postanowiłem nie przedłużać mojej umowy z Zenitem Kazań. Chciałbym podziękować klubowi i trenerowi za stworzenie idealnych warunków do mojego rozwoju sportowego. Z tym wspaniałym klubie osiągnąłem wiele sukcesów: mistrzostwo Rosji, Puchar Rosji, rosyjski Superpuchar, wygrałem Ligę Mistrzów, a także klubowe mistrzostwa świata.



W tym sezonie czekają nas jeszcze dwa wyzwania - play off w rosyjskiej lidze i finał Ligi Mistrzów. Jako profesjonalista gwarantuję, że zrobię wszystko, żeby wygrać w tych zawodach. Dzień finałowego meczu Ligi Mistrzów, to także pierwsze urodziny mojej córki, więc triumf byłby najlepszym prezentem.



Odchodzę z Kazania w przyjaźni. Nie wykluczam dalszej współpracy w przyszłości.



Dziękuję kibicom Zenitu za wsparcie przez te wszystkie lata. Trzymajcie za mnie kciuki w przyszłości" - czytamy w oświadczeniu Leona zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych.

W tym sezonie Zenit będzie gospodarzem turnieju finałowego LM. Leon będzie więc miał okazję godnie pożegnać się z Kazaniem prowadząc rosyjski zespół do czwartego z rzędu triumfu w tych rozgrywkach.

24-letni przyjmujący jest zawodnikiem Zenitu od 2014 roku i zdobył wszystko, co było możliwe do zdobycia w klubowej siatkówce. Leon, według nieoficjalnych informacji, jest najlepiej zarabiającym siatkarzem globu. Za rok gry w Zenicie inkasuje podobno 1,4 miliona dolarów.



Najbardziej zainteresowany pozyskaniem Kubańczyka z polskim paszportem jest włoski Sir Safety Perugia. Pod koniec ubiegłego roku dziennik sportowy "La Gazzetta dello Sport" podał, że prezydent klubu Gino Sirci chce mieć Leona w swoim zespole i przygotowuje dla niego ofertę, którą trudno będzie odrzucić. Czy Włochy będą następnym przystankiem w karierze tego znakomitego siatkarza?



Leon od lipca 2015 roku posiada polski paszport. Polski Związek Piłki Siatkowej długo zabiegał o to, żeby ten zawodnik mógł grać w reprezentacji Polski. W końcu w lipcu ubiegłego roku Kubańczycy wydali zgodę na zmianę federacji przez siatkarza. Okres karencji wynosi jednak dwa lata, a to oznacza, że Leon będzie mógł występować w koszulce z orłem na piersi od 24 lipca 2019 roku.

RK