Wilfredo Leon podpisał kontrakt z Perugią

Siatkarski hit transferowy stał się faktem. Jeden z najlepszych zawodników świata Wilfredo Leon podpisał kontrakt z Sir Colussi Sicoma Perugia. Kubańczyk z polskim paszportem związał się z włoskim klubem na dwa lata z opcją przedłużenia współpracy o kolejny rok.

"Facet jest czystym złotem. Leon podpisał kontrakt 2+1. Mam nadzieję, że spędzi więcej sezonów w Perugii, ale na razie zacznijmy od tego" - powiedział prezydent klubu Gino Sirci po meczu o brązowy medal Ligi Mistrzów, w którym w mistrzowie Włoch pokonali ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle 3:2.



Wilfredo Leon oświadczył pod koniec marca, że obecny sezon jest jego ostatnim w Zenicie Kazań. W tym rosyjskim klubie spędził cztery lata i zdobył wszystko co było możliwe do zdobycia w siatkówce klubowej. Na pożegnanie poprowadził Zenit do czwartego z rzędu, a szóstego w historii triumfu w Lidze Mistrzów i dokonał tego w Kazaniu. Po pasjonującym finale Leon i spółka pokonali włoski Cucine Lube Civitanova 3:2. Rosyjski klub był w tym meczu w opałach. Przegrywał 1:2 w setach, a w tie-breaku Włosi mieli nawet piłkę meczową. Z opresji Zenit wyciągnął Leon. 24-letni siatkarz dał swojej drużynie meczbola, a pojedynek zakończył asem serwisowym. Kubańczyk z polskim paszportem zdobył w tym spotkaniu aż 33 punkty.



Oczywiście Leon znalazł się w drużynie marzeń Final Four, którą zdominowali zawodnicy finalistów. Oprócz niego wyróżnieni zostali: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Dragan Stanković (Cucine Lube Civitanova), Marko Podrascanin (Sir Colussi Sicoma Perugia), Cwetan Sokołow (Cucine Lube Civitanova), Aleksander Butko (Zenit Kazań) i Jenia Grebennikov (Cucine Lube Civitanova). Nagroda dla najlepszego zawodnika (MVP) Final Four trafiła do rąk Maksima Michajłowa z Zenita.



Leon z Zenitem wygrał cztery razy Ligę Mistrzów, cztery razy zdobył mistrzostwo Rosji, cztery razy Puchar Rosji, trzy razy Superpuchar Rosji i trzy medale klubowych mistrzostw świata, w tym ten najcenniejszy złoty w ubiegłym roku w Polsce.



Leon od lipca 2015 roku posiada polski paszport. Polski Związek Piłki Siatkowej długo zabiegał o to, żeby ten zawodnik mógł grać w reprezentacji Polski. W końcu w lipcu ubiegłego roku Kubańczycy wydali zgodę na zmianę federacji przez siatkarza. Okres karencji wynosi jednak dwa lata, a to oznacza, że Leon będzie mógł występować w koszulce z orłem na piersi od 24 lipca 2019 roku.



Z Perugii prawdopodobnie odejdzie Ivan Zaytsev. "Od początku roku mówił, że chce odejść" - zdradził Sirci. Jeszcze kilka dni temu prezydent klubu zapewniał kibiców, że będzie próbował zatrzymać go w drużynie.



Sirci poinformował również, że w Perugii jeszcze jeden sezon spędzi trener Lorenzo Bernardi.

Zdjęcie Wilfredo Leon w pięknym stylu pożegnał się z Zenitem / www.cev.lu