Wilfredo Leon ponownie graczem meczu w lidze włoskiej

To, co wyprawia kubański siatkarz z polskim obywatelstwem po transferze do włoskiej Seria A1 jest wręcz niesamowite. Wilfredo Leon w czwartej kolejce po raz czwarty został wybrany na najlepszego zawodnika spotkania, a jego Sir Safety Conad Perugia w czwartkowym megahicie pokonał na wyjeździe 3:0 Cucine Lube Civitanova.

To spotkania zapowiadało się naprawdę kapitalnie. W końcu do walki stanęły dwie najmocniejsze chyba w tej chwili ekipy włoskiej ekstraklasy. Obie w pierwszych trzech spotkaniach zanotowały same zwycięstwa i straciły tylko po secie.

Dotychczasowy lider, a więc Lube Civitanova był lekkim faworytem. Jednak w zespole z Perugii znów fantastycznie zaprezentował się Leon. 25-letni przyjmujący od początku sezonu prezentuje się wspaniale.

W pierwszych trzech meczach otrzymywał tytuł najlepszego zawodnika. Teraz było podobnie.

Ale po kolei. Od początku widać było, że goście są w świetnej formie. Wprawdzie gospodarze nie grali źle, ale byli praktycznie bezsilni. O ile, w inauguracyjnej odsłonie byli jeszcze w stanie zdobyć ponad 20 punktów – 22, to w dwóch następnych zostali wręcz zmieceni z parkietu. Przegrali do 16 i 18.

Leon, który w przyszłym roku będzie mógł grać w reprezentacji Polski, był nie do zatrzymania. W ciągu tylko trzech setów zdobył 14 punktów atakiem i miał sześć asów.

Znów dostał statuetkę MVP, a więc najbardziej wartościowego siatkarza widowiska.

Po tej wygranej ekipa z Perugii jest samodzielnym liderem tabeli.

Serie A, 4. kolejka:

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia 0:3 (22:25, 16:25, 18:25)