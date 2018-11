Wilfredo Leon wciąż błyszczy, Michał Kubiak liderem w Japonii

Udanie rozpoczęli listopad na parkietach świata reprezentanci Polski. Wilfredo Leon bryluje w Italii, a jego zespół prowadzi w tabeli. Podobnie Michał Kubiak, który jest liderem w lidze japońskiej. Zwycięstwo, choć nie dające awansu do finału Pucharu Rosji, zapisała na swoim koncie ekipa Fabiana Drzyzgi.

Zespół Wilfredo Leona Sir Safety Conad Perugia kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w rozgrywkach włoskiej Serie A. W kolejnych spotkaniach Kubańczyk z polskim paszportem należał do wyróżniających się postaci na boisku. Perugia po pięciu kolejkach zgromadziła 15 pkt. Drugie miejsce zajmuje Azimut Leo Shoes Modena a trzecie Cucine Lube Civitanova.



W czwartej kolejce zespół z Perugii pokonał na wyjeździe Cucine Lube Civitanova 3:0 (25:22, 25:16, 25:18), Leon zdobył 21 punktów i został MVP starcia gigantów. W niedzielę Perugia zwyciężyła u siebie Emma Villas Siena 3:1 (23:25, 25:11, 30:28, 25:20). Polski skrzydłowy zdobył 23 pkt, a MVP spotkania wybrano Filippo Lanzę. Po raz pierwszy w tym sezonie wyróżnienie dostał inny siatkarz ekipy Lorenzo Bernardiego, niż Wilfredo Leon.



W Japonii bardzo dobrze spisuje się zespół kapitana reprezentacji Polski Michała Kubiaka - Panasonic Panthers. Najpierw Pantery pokonały JTEKT Stings 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 26:24), a następnie zwyciężyły Gosei Trefuerza i są są jedynym niepokonanym zespołem w lidze. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W pierwszym meczu Michał Kubiak atakował w tym spotkaniu 32 razy i skończył 15 akcji.



Do tego dołożył punktowy blok. Polak przyjął 25 zagrywek, co dało wynik 66 procent. W tym meczu zespół Michała Kubiaka stracił pierwszego seta w sezonie. W drugim meczu Pantery wygrały 3:0 (25:21, 26:24, 25:16). Duży udział w wygranej miał Michał Kubiak. Polak na 20 ataków skończył 14. Zdobył też punkt blokiem. Przyjmował ze skutecznością 73 procent.



Zespół Fabiana Drzyzgi Lokomotiw Nowosybirsk pokonał Jarosławicza Jarosławl 3:1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:20) w meczu ostatniego dnia półfinałowego turnieju o Puchar Rosji. Reprezentant Polski zdobył trzy punkty i cały mecz kierował grą zespołu. Mimo sukcesu siatkarze z Nowosybirska nie zakwalifikowali się do turnieju Final Four. Doznali oni dwóch porażek w poprzednich spotkaniach - z Nową Nowokujbyszewsk i Zenitem Sankt Petersburg.



W turnieju w Nowosybirsku awans do Final Four Pucharu Rosji wywalczył Zenit Sankt Petersburg. Poza tym o to zagrają jeszcze Fakieł Nowy Urengoj, Kuzbass Kemerowo oraz gospodarz Zenit Kazań.



