​Wilfredo Leon zachwycił w Serie A1 i znów został bohaterem meczu

Wilfredo Leon nie zawalnia tempa we włoskiej Serie A1. W drugiej kolejce poprowadził Sir Safety Conad Perugia do efektownej wygranej 3:0 (25:12, 25:17, 25:18) nad Calzedonią Werona i po raz drugi w sezonie został MVP spotkania. Polski skrzydłowy zdobył 16 punktów i zapisał na swoim koncie pięć asów serwisowych. Perugia została liderem rozgrywek.

Pierwszy mecz Wilfredo Leona w Serie A1 i zwycięstwo 3:0, a Polak wybrany najlepszym siatkarzem meczu. Drugi mecz, Perugia wygrywa 3:0 i nasz siatkarz znów jest MVP. Początek sezonu 2018/2019 jest dla skrzydłowego niezwykle udany, a jego Sir Safety Conad Perugia przewodzi w tabeli włoskiej ekstraklasy. Co ciekawe, po dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych kolejkach mają na koncie też ekipy z Trento, Modeny i Civitanova, ale to Perugia ma najlepszy bilans w całej wielkiej czwórce.



"Wilfredo Leon jest zdolny do spektakularnych wyczynów" - pisze o Kubańczyku z polskim paszportem "La Gazzetta dello Sport" i podkreśla jego znakomitą dyspozycję w polu serwisu. Skrzydłowy znów zapisał na koncie pięć asów serwisowych i na razie jest najlepiej zagrywającym siatkarzem we włoskiej ekstraklasie. "Leon dał drużynie przewagę i efektownym asem zamknął mecz" - zachwyca się branżowy Volleyball.it, a oficjalna witryna Serie A1 pisze o "bombowej Perugii" i "wielkiej sile rażenia Diabłów" - jak zwie się w Italii zespół Lorenzo Bernardiego.



Kolejnym rywalem Diabłów będzie Itas Diatec Trentino, z którym Sir Safety Conad Perugia zmierzy się w niedzielę na swoim boisku. To będzie pierwszy poważny test drużyny Wilfredo Leona w sezonie i zarazem okazja, żeby kosztem silnego rywala umocnić się na czele rozgrywek.



Nasz kubański Polak zachwyca w Italii i czeka na zgodę na występy w reprezentacji. 24 lipca przyszłego roku po dwóch latach karencji będzie mógł wystąpić dla swojej nowej ojczyzny. Pierwszą imprezą, w której będzie mógł zagrać dla Biało-Czerwonych, będą najpewniej kwalifikacje olimpijskie.