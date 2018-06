WT w siatkówce plażowej. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek odpadły w 1/8 finału

Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek przegrały z Brazylijkami Agathą Bednarczuk i Eduardą Santos 0:2 (15:21, 18:21) w 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. W sobotę o awans do "ósemki" powalczą dwie męskie pary z Polski.

Zdjęcie Katarzyna Kociołek i Kinga Kołosińska /www.fivb.org

28-letnia Kołosińska (AZS UMCS TPS Lublin) i młodsza o pięć lat Kociołek (UKS SMS Łódź) rozgrywają razem pierwszy wspólny sezon. 35-letnia Bednarczuk z 19-letnią Santos połączyły siły przed poprzednim sezonem. Wówczas sześć razy znalazły się na podium zawodów WT. W tym wygrały imprezę w Itapemie, ale poza tym już ani razu nie było ich w czołowej "trójce". Bardziej doświadczona z Brazylijek to także mistrzyni świata z 2015 roku i srebrna medalistka olimpijska z Rio de Janeiro.

"Jeszcze nam trochę brakuje, żeby zawalczyć z nimi mocniej. Nie byłyśmy w stanie nic zablokować i podbić w obronie za bardzo. Miały też bardzo dobrą zagrywkę. My naszym serwisem nie zrobiłyśmy im żadnej szkody i przez to miałyśmy te problemy z podbiciem piłki. Myślę, że to kolejne doświadczenie dla nas jako pary" - zaznaczyła Kołosińska.

Wcześniej w piątek w barażu o miejsce w 1/8 finału ona i Kociołek pokonały fińskie kwalifikantki Taru Lahti-Liukkonen i Anniinę Parkkinen 2:1 (18:21, 21:17, 15:13). Na awansie do "16" zatrzymały się także w ubiegłym tygodniu w Ostrawie. To najlepszy ich wynik w tym sezonie. Do tego etapu zmagań dotarły też w styczniu w halowej imprezie w Hadze.

"Liczyłyśmy teraz na więcej. Miałyśmy nadzieję, że zagramy jeszcze jutro. Mamy przed sobą jeszcze kilka turniejów do końca sezonu i mam nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej" - podsumowała Kołosińska.

W poniedziałek wylatują na kolejny turniej WT - do Espinho.

W sobotni ranek o awans do ćwierćfinału powalczą Piotr Kantor (MKS Dąbrowa Górnicza) i Bartosz Łosiak(Jastrzębie Borynia) oraz Grzegorz Fijałek (UKS SMS Łódź) i Michał Bryl (RCS Czarni Radom).

W barażu o 1/8 finału odpadli Mariusz Prudel (TS Volley Rybnik) i Jakub Szałankiewicz (Stakolo Staszów). Na fazie grupowej zatrzymali się Jagoda Gruszczyńska (UKS SMS Łódź) i Aleksandra Gromadowska (MKS MOS Wrocław) oraz Kacper Kujawiak (RCS Czarni Radom) i Maciej Rudol (MKS Zryw-Volley Iława). Eliminacji nie przeszli z kolei Martyna Kłoda i Agata Ceynowa, Marta Duda i Marta Łodej, Aleksandra Wachowicz i Kinga Legieta oraz Marcin Ociepski i Jarosław Lech.

Warszawa przejęła miano gospodarza turnieju WT po Olsztynie, który gościł "plażowiczów" w latach 2015-17. Wcześniej 10 razy impreza odbyła się w Starych Jabłonkach, letniskowej wsi pod Ostródą.

Impreza w stolicy potrwa do 1 lipca. Ma ona cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali turniejów WT.