Zmarła włoska siatkarka Sara Anzanello

Była reprezentantka Włoch w siatkówce Sara Anzanello zmarła w czwartek - poinformowała federacja tego kraju. Zawodniczka, która występowała na pozycji środkowej, miała zaledwie 38 lat.

Anzanello rozegrała w drużynie narodowej 278 meczów, a zadebiutowała w niej w wieku 17 lat Przyczyniła się do historycznego triumfu Italii w mistrzostwach świata w 2002 roku. Z reprezentacją Włoch wygrała również Puchar Świata w 2011 roku. Na koncie miała jeszcze wicemistrzostwo Europy (2005) i cztery medale World Grand Prix (dwa srebrne i dwa brązowe). Sukcesy odnosiła także w karierze klubowej. Największe broniąc barw Asystelu Novara. W tym klubie grała z Katarzyną Skowrońską-Dolatą.



W lutym 2013 roku zdiagnozowano u niej ostre zapalenie wątroby. Anzanello przerwała karierę, a dwa miesiące później w Mediolanie przeszła przeszczep wątroby. Siatkarka z determinacja walczyła o powrót do zdrowia, ale w ostatnim czasie sytuacja się pogorszyła.



"To szokująca wiadomość. Sara była wyjątkową dziewczyną, która wydawało się, że wygrywa swoją osobistą bitwę, ale niestety nie wszystko poszło tak, jak wszyscy mieliśmy nadzieję. Oprócz tego, że była sportowcem na najwyższym poziomie, była też wyjątkową osobą. W imieniu federacji przesyłam głębokie kondolencje jej rodzinie i bliskim" - stwierdził prezydent Włoskiej Federacji Siatkarskiej Pietro Bruno Cattaneo.



W najbliższą sobotę i niedzielę mecze siatkarskie we Włoszech zostaną poprzedzone minutą ciszy ku czci Sary Anzanello.