Liga Narodów siatkarek: Radom gospodarzem jednego z przyszłorocznych turniejów

Radom będzie gospodarzem jednego z turniejów Ligi Narodów siatkarek w maju 2019 roku. W nowej hali widowiskowo-sportowej odbędzie się też jeden z towarzyskich meczów męskiej reprezentacji - zapowiedział wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Sęk.

Zdjęcie Selekcjoner Jacek Nawrocki z podopiecznymi /Piotr Matusewicz /East News

- Chcielibyśmy zaproponować kibicom w Radomiu obejrzenie reprezentacji kobiet Jacka Nawrockiego w nowej formule - siatkarskiej Ligi Narodów - powiedział Sęk w środę na konferencji prasowej w Radomiu.

Dodał, że turniej odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 r. w budowanej w Radomiu hali widowiskowo-sportowej. Wezmą w nim udział także reprezentacje Niemiec, Tajlandii i Włoch.

- To turniej międzynarodowej federacji. Polki już zadebiutowały w 2018 roku w Lidze Narodów. Bardzo udanie, ciekawie, wygrywając mecze np. z reprezentacją Rosji. Myślę, że ta reprezentacja nie ma się czego wstydzić, że przysporzy wiele pozytywnych emocji - zaznaczył Sęk.

Według niego "smaczkiem' dla kibiców w Radomiu będzie także towarzyski mecz reprezentacji seniorów, który zostanie rozegrany jesienią przyszłego roku w ramach przygotowań do mistrzostw Europy i do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Wiceprezes PZPS-u zaznaczył, że powstanie w Radomiu nowoczesnej hali sportowej jest ważnym elementem powrotu wielkiej siatkówki do tego miasta. - Miasta, które siatkówką stoi, które ma wielkie siatkarskie tradycje, zarówno męskie, jak i żeńskie; seniorskie i młodzieżowe; zarówno halowe jak i plażowe - podkreślił. Dodał, że w Radomiu istnieje duże środowisko siatkarskie skupione wokół Cerradu Czarnych i E. Leclerc Radomki.

- Decyzja o wybudowaniu nowej hali sportowej, która powstaje w Radomiu, stała się dla nas sygnałem i ciekawym pomysłem do tego, żeby pokazać tutaj oprócz klubowej siatkówki, siatkówkę międzynarodową, reprezentacyjną - zaznaczył.

Według prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego duże wydarzenia sportowe, które odbędą się w mieście, będą okazją do jego promocji w całym świecie. - Takie imprezy pozwolą nam również kształcić nowe pokolenia siatkarzy i budować potęgę radomskiej siatkówki - zaznaczył.

Prezydent Witkowski powiedział, że władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej zauważyły duże możliwości, jakie daje nowoczesna hala sportowo-widowiskowa.

Obiekt w Radomiu ma spełniać wymogi międzynarodowych federacji sportowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie w niej można prowadzić rozgrywki w wielu dyscyplinach, takich jak siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna. Na widowni ma być 5 tys. miejsc siedzących, z czego minimum 3,5 tys. to miejsca stałe, a ok. 1,5 tys. przygotowywane w zależności od rodzaju imprezy na trybunach przenośnych lub rozsuwanych. W okresie pomiędzy wydarzeniami sportowymi w hali mają być organizowane widowiska kulturalne, konferencje, wystawy i koncerty.



Autor: Ilona Pecka