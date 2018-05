Polska - Brazylia: Wielki faworyt nie dał szans Biało-Czerwonym

Siatkarki reprezentacji Polski w Apeldoorn (Holandia) w środę nie były w stanie wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, przegrały z faworyzowaną Brazylią 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) i nie poprawiły swojego bilansu w Siatkarskiej Lidze Narodów. W czwartek zakończą trzeci turniej fazy interkontynentalnej starciem z Koreą Południową (godzina 16:30).

Po porażce z Holandią na otwarcie turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów w Apeldoorn polskie siatkarki w środę stawiły czoła kolejnej potędze, reprezentacji Brazylii. Canarinhas w nowych rozgrywkach zanotowały świetny początek, wygrały sześć z siedmiu spotkań, a już w Holandii ograły we wtorek Koreanki z Południa (3:1). Dla naszej drużyny starcie z tak mocnym rywalem było okazją, by znów zebrać trochę doświadczenia i kolejny raz - jak w meczach z Włoszkami i Chinkami - sprawić niespodziankę. Wygrana na pewno bardzo by się naszej drużynie, czternastej w klasyfikacji SLN, przydała.



Na szczęście w środę Polki szybciej opanowały nerwy na początku spotkania, niż we wtorek w starciu z Oranje i po pierwszych piłkach na korzyść rywalek (2:4), zaczęły punktować i odrabiać straty. Pomogły same Brazylijki, które w ataku obijały auty, a nasza Malwina Smarzek takich problemów nie miała i zaraz zrobiło się 6:6, a po kolejnym prezencie ze strony faworytek nawet 8:7 dla Polski. Gra nabrała rumieńców, ciosem odpowiadały siatkarki na cios, pojedynek mógł się podobać (11:11). I znów wyszedł brak doświadczenia naszej drużyny, dwie niepotrzebnie przegrane akcje sprawiły, że przewagę zyskały Canarinhas (14:11), które skupiły się na neutralizacji ataków Smarzek i zadawały ciosy w kontratakach. A po naszej stronie brakowało dobrej zagrywki, więc rywalki mogły spokojnie układać grę w ofensywie (16:13). I znów, jak we wtorek, trzeba było gonić wynik i liczyć na błędy rywalek. Te pomogły, dwa proste błędy w ataku popełniła Tandara Caixeta i do odrobienia został raptem punkt (18:19). Wydawało się, że Biało-Czerwone pójdą za ciosem, ale w decydującym momencie seta nie potrafiły choćby raz trafić w ataku i po serii kontr w wykonaniu Brazylijek przegrały partię 20:25. Wynik okazał się gorszy niż obraz gry, ale taka jest cena braku pomysłu na grę w ataku i sporej ilości niepotrzebnych błędów.



Drugi set nie zmienił znacząco obrazu gry. Brazylijki dominowały w ataku, ale też sporo piłek psuły (6:3). Polki z kolei dobre momenty gry przeplatały słabszymi i szukały właściwego rytmu, który po powrocie drużyny do Europy z wyjazdu do USA i Chin gdzieś się zagubił. Na szczęście odzyskała wigor w ataku Malwina Smarzek, a dwa bloki punktowe Agnieszki Kąkolewskiej sprawiły, że to nasz zespół prowadził 10:9 i zyskał przewagę. Zaraz skończyła jednak dwie kontry Drussyla Costa (12:11), na co odpowiedziała po drugiej stronie siatki nasza największa "armata", popularna "Malwi" (13:13). Niestety nerwy w defensywie i błędy w ataku zemściły się na naszej drużynie przed przerwą techniczną, potężny atak skończyła Tandara i Brazylia zaczęła budować przewagę (15:13). Pościg trwał, a reprezentacja Polski nie sprawiała wrażenia, by miała atut, którym może zaskoczyć Brazylijki. Brakowało cały czas dobrej zagrywki, brakowało skuteczności w ataku i regularności, którą prezentowała choćby świetnie dysponowana Tandara (19:16). Trzeba uczciwie przyznać, że Canarinhas kontrolowały bieg zdarzeń na parkiecie, nie pozwalały sobie na przestoje i zmierzały po zwycięstwo (23:19). Biało-Czerwone musiały przełknąć gorzką pigułkę, w końcówce było za dużo chaosu i błędów, o czym mówił na przerwie Jacek Nawrocki, a co zakończyło się porażką 20:25 po ataku Any Caroliny Da Silva.



Zdjęcie Polska - Brazylia / fivb / Informacja prasowa

Naszej drużynie pozostał tylko jeden set, by sprawić jakąś niespodziankę w Apeldoorn. I wreszcie widzieliśmy nasz zespół grający w dobrym rytmie, bez niepotrzebnych błędów i skutecznie w ataku. Smarzek w sukurs poszły środkowe i nawet nasza kadra miała dwa "oczka" zapasu nad rywalkami (6:4, 8:6). Brazylijki spięły się, sprężyły i zaczęły grać z większą koncentracją. Po świetnym ataku Tandary w kontrze doprowadziły do remisu 9:9, by odzyskać prowadzenie po bloku na Kąkolewskiej (10:9). Jacek Nawrocki natychmiast wezwał zespół na przerwę, zależało mu na poprawie jakości gry, a ta niestety znów spadła, co zaraz znalazło odbicie w wyniku (14:16). Canarinhas miały w kryzysowych momentach na parkiecie Tandarę, która raz po raz popisywała się mocnymi atakami i prowadziła reprezentację po zwycięstwo. Jej koleżankom zdarzały się błędy, ale Polki nie potrafiły z tego skorzystać (18:19, 19:20). Gdy się wydawało, że Biało-Czerwone dopadną rywala, zaczynały się błędy własne i nadzieja znikała jak kamfora. Jeszcze przy stanie 22:23 Smarzek mogła doprowadzić do remisu, ale po wspaniałej akcji w obronie nadziała się na blok Brazylijek (22:24). Spotkanie zakończyło się zagrywką Martyny Grajber, po której piłka ugrzęzła w siatce...



W czwartek siatkarki reprezentacji Polski zakończą trzeci turniej fazy interkontynentalnej, który odbywa się w Apeldoorn, starciem z Koreą Południową (godzina 16:30). Po tym meczu wrócą do Polski, by w Bydgoszczy i Wałbrzychu zaprezentować się polskim fanom po trzech tygodniach wojaży w Ameryce Północnej, Azji i Europie.



Polska - Brazylia 0:3 (20:25, 20:25, 23:25)



Sędziowali: Susana Maria Jativa Rodriguez (Hiszpania), Laszlo Adler (Węgry)

Przebieg meczu:

I set: 8:7, 11:12, 13:16, 18:20, 20:25



II set: 6:8, 11:12, 14:16, 17:20, 20:25



III set: 8:6, 11:12, 14:16, 17:20, 23:25



Polska: Marlena Pleśnierowicz, Malwina Smarzek, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agata Witkowska (libero) oraz Martyna Łukasik, Julia Nowicka, Julia Twardowska



Brazylia: Roberta Silva Ratzke, Tandara Caixeta, Amanda Francisco, Ana Beatriz Correa, Ana Carolina Da Silva, Gabriela Braga Guimaraes, Suelen Pinto (libero) oraz Macris Carneiro, Rosamaria Montibeller, Monique Marinho Pavao, Drussyla Costa.