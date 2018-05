Polskie siatkarki pewnie ograły Czeszki na początek sezonu

Udaną inaugurację sezonu 2018 mają za sobą polskie siatkarki. W czwartek w Węgierskiej Górce Biało-Czerwone pokonały w meczu towarzyskim Czechy 3:0 (25:19, 25:19, 25:21), a w dodatkowym secie 27:25. Obie drużyny zmierzą się ponownie w piątek o godzinie 16:30.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o siatkarskim terminarzu. Wideo INTERIA.TV



Towarzyskie pojedynki z naszymi sąsiadkami z południa - Czeszkami czy Słowaczkami - stały się dla Biało-Czerwonych w ostatnich latach tradycją. Tym razem do Węgierskiej Górki zawitał mocno odmłodzony zespół Zdenka Pommera, który stawił czoła Biało-Czerwonym w meczu będącym dla obu ekip pierwszym oficjalnym sprawdzianem w sezonie 2018. Polska kadra zagrała w czwartek m.in. bez Malwiny Smarzek i Gabrieli Polańskiej, które dostały od selekcjonera Jacka Nawrockiego wolne, ale i tak cel był jeden: przypomnieć się fanom i pokonać ambitny zespół z Czech na swoim terenie.



Reklama

Początek meczu był dla naszej kadry trudny, sporo było nerwów i niedokładności, a ofensywnie grające rywalki trafiały w ataku i prowadziły nawet 11:5. Szybko polska kadra opanowała jednak nerwy i po chwili zrobiło się 12:12. Sygnał do ataku dała świetną zagrywką kapitan Agnieszka Kąkolewska, a na środku siatki rządziła i dzieliła Zuzanna Efimienko. Dobra zagrywka i świetna gra blokiem przyniosły wygraną w secie pierwszym 25:19. W partii drugiej nasza kadra kontrolowała już grę i pewnie dorzuciła kolejne zwycięstwo, również stosunkiem 25:19. Set trzeci przyniósł nieco więcej emocji, ale i tak nasz zespół kontrolował go niemal od początku do końca i pewnie wygrał partię 25:21 i cały pojedynek 3:0.



Zdjęcie Reprezentacja Polski / Andrzej Grygiel / PAP

Ponieważ trenerzy Nawrocki i Pommer umówili się w czwartek na cztery sety rywalizacji, obie ekipy ruszyły na parkiet raz jeszcze. Nasz selekcjoner dał szansę zmienniczkom i znów nie brakowało nerwów i błędów. Czechy prowadziły nawet 9:1, by po chwili przegrywać 10:11 po ataku Martyny Łukasik. W końcówce nie brakowało emocji, reprezentacja Czech miała nawet w górze trzy piłki setowe, ale kropkę nad "i" postawiły Biało-Czerwone i to one wygrały seta czwartego 27:25.



Drugie starcie obu ekip odbędzie się w piątek, również w Węgierskiej Górce. Początek spotkania o godzinie 16:30. Po spotkaniu kadra wraca do Szczyrku, a już w sobotę wylatuje do USA, gdzie za tydzień rozpocznie rywalizację w Siatkarskiej Lidze Narodów. Na początek Biało-Czerwone stawią czoła USA, Włochom i Turcji.



Polska - Czechy 3:0 (25:19, 25:19, 25:21)



kris