Polskie siatkarki znów zagrają ze światowymi potęgami

We wtorek 16 czołowych żeńskich reprezentacji, w tym polski zespół, rozpocznie rywalizację w siatkarskiej Lidze Narodów, która zastąpiła cykl World Grand Prix. W nowych rozgrywkach liczą się prestiż, punkty do światowego rankingu, a także pieniądze.

Dla młodego polskiego zespołu, który przez kilka sezonów występował w drugiej dywizji World Grand Prix, udział w Lidze Narodów to także ogromna szansa na zdobycie cennego doświadczenia. "Biało-Czerwone" w ostatnim czasie sporadycznie miały okazję do konfrontacji z takimi potęgami jak Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Serbia czy Rosja. Już w pierwszym turnieju w Lincolnie podopiecznych Jacka Nawrockiego czeka niezwykle trudne zadanie, bo ich rywalkami będą Amerykanki, Włoszki i Turczynki.

Liga Narodów to bardzo wymagające zawody, bowiem uczestników w ciągu półtora miesiąca czeka aż 15 spotkań, a najlepsi (czołowa piątka klasyfikacji plus gospodarz - Chiny) wezmą jeszcze udział w turnieju finałowym. Do tego każdą z reprezentacji czekają bardzo długie podróże praktycznie po całym świecie.

Polki w Lidze Narodów wystąpią w roli drużyny pretendującej - na takich samych prawach startuje Belgia, Dominikana oraz Argentyna. To oznacza, że te reprezentacje muszą walczyć o utrzymanie, by w kolejnym sezonie znów zagrać w elicie. Pozostałe kraje mają status stałego uczestnika - bez względu na wynik, pozostaną w LN.

Międzynarodowa Federacja Siatkówki postanowiła, że mecze żeńskiej LN będą rozgrywane w środku tygodnia, a męskie - tradycyjnie w weekendy. Zdaniem rzecznika Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusza Uznańskiego, terminarz rozgrywek jest nietrafiony.

"Naszym zdaniem i to nie tylko Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale także także tych czołowych federacji na świecie, termin rozgrywania meczów jest niefortunny. Spotkania w dni powszednie, to nie jest najlepszy pomysł na promocję żeńskiej siatkówki. Myślę, że jest to na razie formuła na jeden sezon, szczególnie w przypadku żeńskich rozgrywek" - powiedział Uznański.

Jak dodał, optymalnym rozwiązaniem byłaby rywalizacja w formule dwumeczu, która jeszcze kilka lat temu obowiązywała w Lidze Światowej.

"Wszystkie badania pokazują, że mecze bez udziału gospodarza cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem. Myślę, że najskuteczniejszą formą promowania rozgrywek jest organizowanie widowisk z konkretnym rywalem, a turniejowy system po prostu się nie sprawdza".

Dwa turnieje Polki zagrają przed własną publicznością - w Bydgoszczy (5-7 czerwca) i w Wałbrzychu (12-14 czerwca).

Program turnieju w Lincolnie (USA):

środa

Turcja - Włochy (0.00)

USA - Polska (2.30)

czwartek

Polska - Włochy (0.00)

USA - Turcja (2.30)

piątek

Turcja - Polska (0.00)

USA - Włochy (2.30)

Terminarz Ligi Narodów siatkarek:

1. kolejka 15-17 maja

Jekaterynburg (Rosja): Rosja, Argentyna, Holandia, Tajlandia

Ningbo (Chiny): Chiny, Belgia, Dominikana, Korea Południowa

Lincoln Nebraska (USA): USA, Włochy, Polska, Turcja

Barueri (Brazylia): Brazylia, Niemcy, Japonia, Serbia

2. kolejka 22-24 maja

Toyota (Japonia): Japonia, Belgia, Holandia, USA

Suwon (Korea Południowa): Korea Południowa, Niemcy, Włochy, Rosja

Makau (Chiny): Chiny, Polska, Serbia, Tajlandia

Ankara (Turcja): Turcja, Argentyna, Brazylia, Dominikana

3. kolejka 29-31 maja

Apeldoorn (Holandia): Holandia, Brazylia, Korea Południowa, Polska

Kraljevo (Serbia): Serbia, Belgia, Rosja, Turcja

Bangkok (Tajlandia): Tajlandia, Dominikana, Niemcy, USA

Hongkong (Chiny): Chiny, Argentyna, Włochy, Japonia

4. kolejka 5-7 czerwca

Rotterdam (Holandia): Holandia, Dominikana, Włochy, Serbia

Jiangmen (Chiny): Chiny, Brazylia, Rosja, USA

Nakhon Ratchasrima (Tajlandia): Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, Turcja

Bydgoszcz (Polska): Polska, Argentyna, Belgia, Niemcy

5. kolejka 12-14 czerwca

Stuttgart (Niemcy): Niemcy, Chiny, Holandia, Turcja

Wałbrzych (Polska): Polska, Dominikana, Japonia, Rosja

Eboli (Włochy): Włochy, Belgia, Brazylia, Tajlandia

Santa Fe (Argentyna): Argentyna, Korea Południowa, Serbia, USA

turniej finałowy 27 czerwca - 1 lipca

Nankin (Chiny): pięć najlepszych drużyn plus gospodarz

