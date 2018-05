Reprezentacja siatkarek rozpoczęła zgrupowanie w Szczyrku

Reprezentacja siatkarek rozpoczęła dwutygodniowe zgrupowanie w Szczyrku przed pierwszym turniejem Ligi Narodów, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Trener kadry Jacek Nawrocki dopiero za kilka dni będzie mógł liczyć na komplet zawodniczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o siatkarskim terminarzu. Wideo INTERIA.TV

Na pierwszych treningach selekcjoner będzie miał do dyspozycji tylko 13 siatkarek. Rozgrywki ligowe wciąż jeszcze trwają, a kadrowiczki z klubów pierwszej czwórki - Chemika Police, ŁKS Commercecon Łódź, Developresu SkyRes Rzeszów oraz Grotu Budowlanych Łódź - dołączą do reprezentacji 4 maja. Dotyczy to także drużyny Legionovii, która dopiero w niedzielę w barażu zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie. W tej sytuacji wiele zawodniczek na zgrupowanie przyjedzie praktycznie prosto z ligowych parkietów.

Reklama

Nawrocki nie ukrywa, że terminarz jest mocno napięty. Już za dwa tygodnie biało-czerwone wystąpią w amerykańskim Lincolnie w pierwszym turnieju Ligi Narodów, rozgrywek, które zastąpiły cykl World Grand Prix.

"Nie ukrywam, że biję się z myślami, jak te dziewczyny potraktować, bo niektóre faktycznie nie będą miały oddechu. Nie mamy jednak wyboru, jak podtrzymanie u nich okresu startowego. Nie ma kiedy dać im wolnego. Musimy jakoś wytrzymać te najbliższe tygodnie, dopiero później będzie dłuższa przerwa" - powiedział szkoleniowiec.

Jak dodał, inne europejskie kraje mają podobny problem, bowiem u nich rozgrywki ligowe też dopiero się kończą.

"Tylko, że jest pewna różnica. My jesteśmy w gronie tych państw, które nie mają stałego miejsca w elicie i mogą spaść do niższej dywizji. Inne kraje nie mają takiego problemu, bo są stałymi uczestnikami. Gdybym miał taki komfort, nie prosiłbym o przyspieszenie rozgrywek ligowych, a Ligę Narodów mógłbym potraktować jako poligon doświadczalny" - wyjaśnił.

W trakcie zgrupowania Polki dwukrotnie towarzysko zmierzą się z Czeszkami w Węgierskiej Górce (11 i 12 maja). Dzień później reprezentacja wyleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie podopieczne Nawrockiego zmierzą się z gospodyniami turnieju, Turczynkami oraz Włoszkami.

Kadra siatkarek na sezon 2018:

rozgrywające: Marlena Pleśnierowicz, Julia Nowicka (obie Profi Credit Bielsko-Biała), Alicja Grabka (Legionovia), Weronika Wołodko (Impel Wrocław);

przyjmujące: Oliwia Bałuk, Natalia Mędrzyk (obie Chemik Police), Magdalena Damaske (Legionovia), Zuzanna Górecka (Legionovia, SMS PZPS Szczyrk), Emilia Mucha, Olivia Różański (obie Profi Credit Bielsko-Biała), Martyna Grajber, Julia Twardowska (obie Grot Budowlani Łódź), Natalia Murek (Impel Wrocław);

środkowe: Klaudia Alagierska (Legionovia), Zuzanna Efimienko-Młotkowska (ŁKS Commercecon Łódź), Aleksandra Gryka (Legionovia/SMS PZPS Szczyrk), Agnieszka Kąkolewska, Gabriela Polańska (obie Grot Budowlani Łódź), Justyna Łukasik (Trefl Proxima Kraków);

atakujące: Monika Bociek (Polski Cukier Muszynianka Muszyna), Małgorzata Jasek (Legionovia), Martyna Łukasik (Trefl Proxima Kraków), Malwina Smarzek (Chemik Police), Martyna Matejko (Truso Elbląg);

libero: Agata Witkowska (Grot Budowlani Łódź), Maria Stenzel (Impel Wrocław), Justyna Łysiak (ENEA PTPS Piła).