Siatkarska Liga Narodów: Jacek Nawrocki podał skład Biało-Czerwonych na pierwsze turnieje

Po dwóch wygranych sparingach z Czeszkami (3:0 i 3:1) selekcjoner Jacek Nawrocki podał czternastkę zawodniczek na pierwszą część Siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-Czerwone pierwsze turnieje rozegrają w USA, Makao i Holandii. Fazę interkontynentalną zakończą występami w Bydgoszczy i Wałbrzychu.

14-osobowy skład reprezentacji Polski na turnieje rozgrywane poza krajem klarował się do ostatniej chwili, a selekcjoner sprawdzał jeszcze zawodniczki w sparingach z Czechami w Węgierskiej Górce. Jacek Nawrocki ostatecznie wybrał do "14" aż trzy atakujące i tylko trzy środkowe bloku. Niespodzianek nie ma, może poza brakiem powołania dla Justyny Łukasik. Jest w składzie za to jej młodsza siostra Martyna, która będzie zbierać doświadczenie w kadrze jako atakująca. Obie są siatkarkami Trefla Proximy Kraków, więc pod Wawelem pierwszy raz od niemal trzech dekad mogą cieszyć się z posiadania reprezentantek Polski.



Polska kadra w sobotę rusza w podróż do USA, tam nasz zespół będzie przez kilka dni trenował, a od piątku zagra w Lincoln i Nebrasce przeciw miejscowym oraz Włoszkom i Turczynkom. Z Ameryki Biało-Czerwone ruszą w podróż do Chin (Makao), a później do Holandii (Apeldoorn), by wrócić po trzech tygodniach do kraju. Fazę interkontynentalną SLN zakończą w Bydgoszczy i Wałbrzychu.



Skład reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów 2018 (USA, Makao i Holandia):



rozgrywające: Julia Nowicka (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Marlena Pleśnierowicz (BKS Profi Credit Bielsko-Biała)

atakujące: Monika Bociek (Polski Cukier Muszynianka Muszyna), Martyna Łukasik (Trefl Proxima Kraków), Malwina Smarzek (KPS Chemik Police)

przyjmujące: Emilia Mucha (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Martyna Grajber (Grot Budowlani Łódź), Natalia Mędrzyk (KPS Chemik Police), Julia Twardowska (Grot Budowlani Łódź)

środkowe: Gabriela Polańska (Grot Budowlani Łódź), Agnieszka Kąkolewska (Grot Budowlani Łódź), Zuzanna Efimienko-Młotkowska (ŁKS Comercecon Łódź)

libero: Maria Stenzel (Impel Wrocław), Agata Witkowska (Grot Budowlani Łódź)

Sztab reprezentacji Polski:





Jacek Nawrocki - trener

Waldemar Kawka - drugi trener

Błażej Kryształowicz - trener współpracujący

Eduardo Romero - trener przygotowania fizycznego

Radosław Wodziński - statystyk

Krzysztof Zając - lekarz

Michał Gaca - lekarz

Tomasz Stasiak - fizjoterapeuta

Marcin Kąkol - fizjoterapeuta

Maciej Tietianiec - kierownik

Hubert Tomaszewski - menedżer



W turnieju kobiet Siatkarskiej Ligi Narodów zagrają: Brazylia, Włochy, USA, Chiny, Serbia, Holandia, Tajlandia, Turcja, Korea Południowa, Niemcy, Japonia i Rosja, które są reprezentacjami stałymi. Z kolei Argentyna, Dominikana, Polska i Belgia drużynami pretendującymi do pozostania w elicie i będą musiały wygrywać, by w 2019 roku zapewnić sobie miejsce w stawce.



kris