Siatkarska Liga Narodów kobiet. Polki zagrają w turnieju w Bydgoszczy

Bydgoszcz będzie jednym z gospodarzy rozgrywek siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. Na początku czerwca reprezentacja Polski zmierzy się w hali Łuczniczka z Niemkami, Belgijkami i Argentynkami. Znane są też szczegóły turnieju.

Zdjęcie Trener polskich siatkarek Jacek Nawrocki /AFP

- Drużyny, które przyjadą do Bydgoszczy, prezentują zbliżony poziom do naszego zespołu, dlatego liczymy na emocjonujące i zwycięskie potyczki. Cieszymy się, że wracamy do przyjaznej siatkówce Bydgoszczy. Tutaj ośmiokrotnie rozgrywane były mecze Ligi Światowej, dwukrotnie World Grand Prix, mistrzostwa Europy kobiet i pamiętne mistrzostwa świata roku 2014. Jestem przekonany, że Bydgoszcz będzie szczęśliwym miejscem dla naszych siatkarek - powiedział na środowej konferencji prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.

Łącznie w Polsce rozegrane zostaną aż cztery turnieje Ligi Narodów - dwa żeńskie i dwa męskie. Bydgoszcz gospodarzem zmagań kobiet będzie w dniach 5-7 czerwca. Mecze rozpoczynać się będą o godz. 17.30 i 20.30. Pierwszego dnia zagrają odpowiednio Niemcy - Belgia i Polska - Argentyna. Później Belgia zmierzy się z Argentyną, a Polska z Niemcami. Ostatniego dnia Argentyna walczyć będzie z Niemcami, a Polska z Belgią.

- Nasze miasto z wielką radością przyjmuje kolejną prestiżową imprezę siatkarską. Życzymy naszej drużynie narodowej i sobie samym, by mecze kończyły się pewnymi wygranymi biało-czerwonych, a kibicom wielkiej radości i emocji na trybunach - powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Udział reprezentacji kobiet na najwyższym poziomie Ligi Narodów jest efektem ubiegłorocznego sukcesu w poprzednim formacie rozgrywek - World Grand Prix, kiedy to "Biało-Czerwone" wygrały drugą dywizję. Równolegle będzie rozgrywana Liga Pretendentów (Challenger League), w której będzie można wywalczyć awans do tzw. elity, ale też będą obowiązywać spadki.

Drużyna Jacka Nawrockiego rozegra łącznie w fazie preliminaryjnej 15 spotkań. Drugi polski turniej siatkarek odbędzie się w Wałbrzychu (12-14 czerwca), natomiast zmagania mężczyzn - w Katowicach (25 maja), Krakowie (26-27 maja) i Łodzi (1-3 czerwca).

Powstanie Ligi Narodów w październiku 2017 roku ogłosiła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). Zastąpi ona World Grand Prix. Zarówno w lidze mężczyzn i kobiet po 12 zespołów stałych i po cztery drużyny pretendujące będą walczyły o mistrzostwo. Mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym - w sumie 130, a każdy zespół zagra minimum 15. Każdy kraj stały będzie gościł przynajmniej jedną grupę.

W turnieju kobiet Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Holandia, Tajlandia, Turcja, Korea Południowa, Niemcy, Japonia i Rosja są reprezentacjami stałymi, natomiast Argentyna, Dominikana, Belgia i Polska drużynami pretendującymi.

W rozgrywkach mężczyzn, Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Francja, Argentyna, Iran, Polska, Niemcy, Japonia oraz Rosja będą zespołami stałymi, zaś Australia, Korea Południowa, Kanada i Bułgaria są zespołami pretendującymi.

Władze światowej siatkówki zapowiedziały, że dzięki Lidze Narodów dyscyplina ma zostać pokazana w zupełnie nowej jakości, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i strategii uatrakcyjniania sportu dla kibica, przy jednoczesnym ułatwianiu zrozumienia wydarzeń na boisku.