Siatkarska Liga Narodów: Mistrzynie i wicemistrzynie olimpijskie rywalkami "Biało-Czerwonych"

Polskie siatkarki wtorkowym meczem z Chinami w Makau zainaugurują drugi turniej Ligi Narodów. Podopieczne Jacka Nawrockiego po trzech spotkaniach mają na koncie jedno zwycięstwo - nad Włochami (3:2).

"Biało-Czerwone" udział w premierowej edycji Ligi Narodów rozpoczęły od turnieju w amerykańskim Lincolnie, gdzie przegrały z gospodyniami 1:3, pokonały Włoszki 3:2 oraz uległy Turczynkom 0:3. Po pierwszym tygodniu rywalizacji Polki z dwoma punktami zajmują 13. miejsce.



Szkoleniowiec polskiej reprezentacji pozytywnie ocenił przede wszystkim dwa pierwsze spotkania.



"Ten pierwszy, przeciwko gospodyniom, był jednym z najlepszych, jakie rozegrała reprezentacja Polski kobiet w ostatnim czasie. Drugie spotkanie, przeciwko reprezentacji Włoch, miało trochę sinusoidalny przebieg. Mieliśmy momenty dobrej siatkówki, ale też chwile, gdzie brakowało nam konsekwencji. Myślę jednak, że dziewczyny pokazały lwi pazur i agresję w grze, a także dużą ambicję i zaangażowanie. Jestem dla nich pełen podziwu i bardzo się cieszę, że wyszły z tego starcia zwycięsko" - mówił Nawrocki, cytowany przez oficjalną stronę związku.



O kolejne punkty będzie jednak niezwykle trudno, bowiem w Makau Polki zmierzą się z dwoma najlepszymi reprezentacjami ostatnich igrzysk olimpijskich - Chinkami i Serbkami. Mistrzynie z Rio de Janeiro po dwóch pewnych zwycięstwach doznały sensacyjnej porażki z Koreą Południową 0:3 przed własną publicznością. Z kolei ubiegłoroczne mistrzynie Europy też mają na koncie dwie wygrane oraz jedną porażkę (z Brazylią 1:3).



Teoretycznie rywalem w zasięgu polskiej drużyny wydaje się być Tajlandia, która w Rosji wygrała tylko z Argentyną (3:0).



Trzy pozostałe turnieje rozegrane zostaną w Suwonie (Korea Południowa), Toyocie (Japonia) i Ankarze (Turcja).



Liga Narodów to nowe rozgrywki, które zastąpiły dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana oraz Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.



Program turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów w Makau:

wtorek (22 maja)

Tajlandia - Serbia (godzina 10.30)



Chiny - Polska (godzina 14.00)

środa (23 maja)



Polska - Serbia (godzina 11.30)



Chiny - Tajlandia (godzina 14.00)

czwartek (24 maja)



Polska - Tajlandia (godzina 11.30)



Chiny - Serbia (godzina 14.00)

Zdjęcie Reprezentacja Polski / fivb / materiały prasowe