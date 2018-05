Siatkarska Liga Narodów: Polki lepsze od Chinek, mistrzynie olimpijskie pokonane

Reprezentacja Polski stoczyła we wtorek w Makau wspaniały pojedynek z mistrzyniami olimpijskimi Chinkami. Po ponad dwóch godzinach zaciętej walki siatkarki Jacka Nawrockiego sprawiły sensację, ogrywając faworytki na ich terenie 3:2 (18:25, 25:17, 25:18, 22:25, 15:12). W środę Biało-Czerwone stawią czoła mistrzyniom Europy i wicemistrzyniom olimpijskim Serbkom. Początek starcia o godzinie 11:30 czasu polskiego.

Na początek drugiej kolejki Siatkarskiej Ligi Narodów polskie siatkarki stawiły czoła w Makau mistrzyniom olimpijskim, faworyzowanej reprezentacji Chin. Miejscowe w pierwszych trzech meczach odniosły w Ningbo dwa zwycięstwa, a nasz zespół dwa razy w USA schodził z parkietu pokonany, a jedyny triumf zanotował nad Włoszkami (3:2). Wielkim faworytem wtorkowego pojedynku były Azjatki, choć przyszło im grać bez urlopowanej Ting Zhu. Tak czy siak potęga ten mecz miała wygrać, a nasz zespół mógł i z pewnością chciał sprawić niespodziankę.



Biało-Czerwone bez kompleksów ruszyły do walki z potęgą i na początku meczu obie ekipy szły łeb w łeb. Bardzo dobrze atakowały Chinki, a odpowiadała im Malwina Smarzek, która tak w ataku, jak i na zagrywce, prezentowała się wyśmienicie (5:4, 8:8). Chinki szły po swoje, atakowały raz za razem i zaczęły podbijać ataki przyjezdnych. Nasz zespół nieco się zaciął w tym elemencie, blokiem zatrzymana została Martyna Grajber i zrobiło się 12:10 dla Chin. Jacek Nawrocki zaraz poprosił o przerwę, ale niewiele to zmieniło. Chinki świetnie czytały naszą grę, podbijały piłkę w obronie i zadawały kolejne ciosy. Na lewym skrzydle brylowała Yingying Li, która raz za razem umieszczała piłkę w naszym boisku (16:11). Impas przerwał wreszcie błąd rywalek, a po chwili Julia Nowicka pojawiła się na zagrywce i zaczęła straszyć Chinki (14:16). Postawa świetnej 19-latki dodała otuchy całej drużynie, ale napór ze strony faworytek był nie do przełamania, zwłaszcza dla obijanej zagrywką Grajber (14:20). Selekcjoner Nawrocki sięgnął po zmiany, nie było na co czekać, bo partia umykała w szybkim tempie. Wspaniale w defensywie grały siatkarki Jenny Lang Ping, szybko i efektownie rozgrywała Ding Xia, a nasz zespół był w stanie na tym poziomie rozgrywać jedynie niektóre akcje (18:23). Wreszcie Yingying Li z drugiej linii wykończyła kolejną kontrę i dała drużynie triumf w partii pierwszej (25:18).



Polki nie zrażały się porażką na początek, ruszyły do walki od pierwszych piłek w partii numer dwa i po świetnych zagraniach Smarzek - w bloku, ataku, a po chwili także na zagrywce - prowadziły nawet 6:4. Chinki musiały tym razem gonić, nawet niezawodna Li nadziała się na nasz blok i cały czas na tablicy wyników dwa "oczka" więcej od miejscowych miały siatkarki Jacka Nawrockiego (8:6). Dobry wynik był rezultatem nie tylko gry Smarzek, bo na drugiej flance odciążyła ją w ataku Natalia Mędrzyk, która co rusz znajdowała sposób na oszukanie chińskiego bloku na siatce. Te dwie siatkarki prowadziły nas po wygraną (11:9), a jeszcze jeden punkt dorzuciła nam Li, która w kontrze posłała piłkę w aut (9:12). Bardzo dobrą pracę Polki wykonywały w polu serwisu, a Chinki całkiem zgubiły rytm gry i po punktowym bloku Zuzanny Efimienko Biało-Czerwone prowadziły już 14:9. Kolejne punkty dorzuciły Efimienko w bloku i Smarzek w ataku, zrobiło się 17:10 i reprezentacja Polski miała rywalki na widelcu. Walka znów nabrała rumieńców, trenerzy skrzętnie korzystali z powtórek "challenge", a Chinki popełniały błąd za błędem i napędzały naszą grę (12:19). Wreszcie znalazły sposób blokiem na Smarzek i trener Nawrocki poprosił o przerwę. Po niej nasza atakująca sprytnie kiwnęła za blok (20:14), poprawiła mocnym atakiem, a Agnieszka Kąkolewska na siatce zatrzymała Liu (22:16). Piłkę setową, po świetnej końcówce, wygrała nam rezerwowa Emilia Mucha, która wspaniale spisała się w bloku (25:17).



Mistrzynie olimpijskie straciły rytm gry, zgubiły gdzieś koncentrację i pozwoliły reprezentacji Polski prowadzić grę po swojemu od pierwszych akcji seta numer trzy. Malwina Smarzek tylko czekała na taką okazję, zaraz jęła kończyć atak po ataku i Polska prowadziła bezapelacyjnie (4:1, 8:4). Biało-Czerwone szły jak po swoje, a Smarzek poszła na zagrywkę i serią mocnych ciosów pognębiła reprezentację Chin (11:4). Przewaga byłaby jeszcze wyższa, ale Grajber nie skończyła piłki w ataku i zaraz Li obiła nasz blok w kontrze. Odpowiedziała jej Smarzek, która z prawej flanki huknęła jak z armaty i nawet libero Lin Li nie była w stanie podbić piłki (5:13). Jenny Lang Ping poprosiła o przerwę i długo korygowała ustawienie zespołu, który zupełnie stracił inicjatywę. A nasze szły po swoje. Marlena Pleśnierowicz pokazała się w bloku, po chwili świetnie rozegrała piłkę do Smarzek, która trafiła po prostej i dała nam rekordowe dziesięć punktów zapasu (16:6). Biało-Czerwone nokautowały mistrzynie olimpijskie na ich terenie, aż miło było patrzeć, bo tak dobrze kadra nie grała od wielu miesięcy. I gdy wydawało się, że set padnie naszym łupem, coś się zacięło. Polki nie mogły trafić w ataku, zepsuły trzy piłki i zrobiło się nerwowo (12:19). Na szczęście Smarzek, dzięki pomocy wideoweryfikacji, zdobyła dla naszej drużyny punkt na przełamanie (20:12), a po chwili tak samo postąpiła Mędrzyk (21:14). Chinki niestrudzenie ścigały i próbowały wyrównać wynik partii, ale po sprytnym ataku Martyny Łukasik szczęście było o krok (23:16). Wielkie nerwy na parkiecie zakończyły się po kolejnym wybornym ataku Malwiny Smarzek (25:18).



Polska objęła prowadzenie z mistrzyniami olimpijskimi i do szczęścia nie brakowało już wiele. Wystarczyło "tylko" wygrać seta numer cztery i zamknąć zawody zasłużonym zwycięstwem. Sęk w tym, że Chinki tym razem twardo się postawiły, odzyskały skuteczność i grały coraz lepiej w ataku, co było jeszcze chwilę wcześniej ich bolączką. Odzyskała wigor Li, a nasza kadra znów musiała znaleźć sposób, żeby ją zatrzymać (4:6). Klasą dla siebie była oczywiście Smarzek, która trafiała raz po raz i dawała nam nadzieję na dobry wynik (10:11, 13:14). Jenny Lang Ping bardzo uważnie prowadziła zespół, każdą piłkę dokładnie analizowała, by nie dać znów rozpędzić się Biało-Czerwonym. A te naciskały, broniły - słowa uznania należą się tutaj Agacie Witkowskiej - aż po bloku duetu Efimienko - Grajber nie zrobiło się 15:15. I kiedy wydawało się, że nasz zespół wrócił na dobre tory, pojawiły się błędy własne i zaraz reprezentacja Chin wyszła na prowadzenie 18:15. Ofiarnie grał nasz zespół w obronie, ciężko pracował, ale reprezentacja Chin kontrolowała grę i nie zamierzała oddawać przyjezdnym wygranej przed własnymi kibicami (19:17). Obie ekipy popełniały sporo błędów w końcówce partii, ale niestety nasz więcej. Smarzek nadziała się na blok (18:22), a Azjatki odpowiedziały udanymi kontrami i były blisko szczęścia (23:18). Jeszcze Mędrzyk trafiła zagrywką, dwa razy zadziałał nasz blok i zrobiło się bardzo ciekawie (22:23). Został punkt do szczęścia, ale wtedy Li obiła nasz blok na skrzydle, a Smarzek mocny atak posłała za linię boczną i set dobiegł końca (22:25).



Piąty set znakomicie rozpoczął się dla reprezentacji Polski. Akcje były długie, zacięte i pełne walki, ale punkty zdobywały tylko Polki (3:0). Chinki zaraz się przegrupowały, ruszyły do walki, a nasze siatkarki pomagały im niestety prostymi błędami, trwoniąc przewagę (5:4). Do akcji wkroczył więc Jacek Nawrocki, ale miejscowe złapały wiatr w żagle i zaczęły trafiać atak za atakiem (6:5). W końcu słabą passę przerwała mocnym atakiem Smarzek, ale szybko mistrzynie olimpijskie odpowiedziały naszej drużynie. W bardzo trudnej sytuacji atak skończyła Duan Fang i zrobiło się 9:7 dla Azjatek. Biało-Czerwone musiały zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę i tak zrobiły. Dwa świetne ataki Mędrzyk sprawiły, że zrobiło się 9:9, a chwilę później Julia Nowicka trafiła dwa razy zagrywką i dała nam prowadzenie 11:9. Wspaniała 19-latka nękała przeciwniczki serwisem i niemal w pojedynkę odwróciła losy seta. Emocje sięgały zenitu, nasze nie skończyły ataku, ale w odpowiedzi Gong uderzyła po siatce w aut. Polska prowadziła 13:11, Smarzek miała piłkę w górze i znów Chinki potrafiły się obronić. Kolejną już na szczęście skończyła (14:12), a mecz zamknął wspaniały blok Agnieszki Kąkolewskiej na środku siatki (15:12).

Dzięki wygranej z Chinami, aktualnym mistrzem olimpijskim, Polska ma w Siatkarskiej Lidze Narodów dwa zwycięstwa w czterech meczach. W środę w Makao Biało-Czerwone czeka starcie z reprezentacją Serbii, czyli aktualnymi wicemistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami Europy. Początek spotkania o godzinie 11:30 czasu polskiego.



Chiny - Polska 2:3 (25:18, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15)

Sędziowali: Ismail Alblooshi (ZEA), Władimir Olejnik (Rosja)

Widzów: ok. 3000



Przebieg meczu:

I set: 8:7, 12:10, 16:11, 20:14, 25:18



II set: 6:8, 9:12, 10:16, 14:20, 17:25



III set: 4:8, 5:12, 6:16, 12:20, 18:25



IV set: 8:6, 12:10, 16:15, 20:17, 25:22

V set: 0:3, 4:5, 8:7, 9:12, 12:15



Chiny: Ding Xia, Ni Yan, Yuanyuan Wang, Xiaotong Liu, Fangxu Wang, Yingying Li, Lin Li (libero) oraz Mingyuan Hu, Yichan Zhang, Xiangyu Gong, Yao Di, Mengjie Wang (libero), Duan Fang



Polska: Marlena Pleśnierowicz, Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk, Martyna Grajber, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko, Agata Witkowska (libero) oraz Julia Nowicka, Martyna Łukasik, Emilia Mucha.