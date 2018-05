Test dla Ligi Siatkówki Kobiet, czyli nowa kadra Jacka Nawrockiego

Selekcjoner Jacek Nawrocki podał w poniedziałek skład Biało-Czerwonych na Siatkarską Ligę Narodów. Reprezentacja Polski znów została mocno odmłodzona, znów pozbawiona kilku gwiazd i znów rusza w nieznane. Na szczęście w tym roku będzie miała sporo okazji do rywalizacji ze światową czołówką, czego brakowało w ostatnich sezonach. Na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Siatkarska Liga Narodów, wobec braku awansu na mundial, będzie dla Polek głównym celem w 2018 roku.

Skład na tegoroczna Siatkarską Ligę Narodów, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) zawiera 21 nazwisk. Jednak zgodnie z regulacjami FIVB, w razie potrzeby - np. kontuzji którejś z siatkarek - selekcjoner będzie mógł korzystać z pełnej listy 26 zawodniczek. Stąd w rezerwie pozostaje pięć kadrowiczek, które będą objęte systemem treningowym i ewentualnie startowym w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów. Jacek Nawrocki "pod bronią" trzymać będzie przyjmującą Magdalenę Damaske (Legionovia Legionowo), atakującą Małgorzatę Jasek (Legionovia Legionowo), libero Justynę Łysiak (Enea PTPS Piła) oraz dwie utalentowane juniorki Zuzannę Górecką (SMS PZPS Szczyrk) i Aleksandrę Grykę (SMS PZPS Szczyrk).



- Nie jest łatwo podejmować decyzje personalne, kiedy widzi się zaangażowanie całej grupy w pracę nad dyspozycją indywidualną i zespołową. Regulacje FIVB wymagają wskazania węższej grupy, ale wiem, że każda z zawodniczek powołanych w ramach kadry na rok 2018 wykonała solidną pracę i każda z nich ma szansę by zgrać w tym sezonie - mówi Jacek Nawrocki, trener żeńskiej reprezentacji Polski. W tym roku, wobec braku awansu na mundial, SLN będzie dla kadry imprezą docelową i zarazem testem dla siatkarek z Ligi Siatkówki Kobiet. Tylko takie znalazły się na liście powołanych.



Pierwsza grupa kadrowiczek spotkała się na badaniach 30 kwietnia i tego samego dnia przeniosła się do COS OPO Szczyrk, gdzie rozpoczęła pierwsza część zgrupowania. Kolejne dołączały po zakończeniu rozgrywek ligowych. Pierwszą część przygotowań zwieńczą mecze sparingowe i towarzyskie z Czeszkami w Węgierskiej Górce (10 maja i 11 maja). 12 maja czternaście zawodniczek uda się na pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów.



W premierowej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet reprezentacja Polski zagra na najwyższym poziomie rozgrywek. To efekt ubiegłorocznego sukcesu w poprzednim formacie rozgrywek - World Grand Prix, kiedy to Biało-Czerwone wygrały zmagania na zapleczu elity.



Nasza żeńska reprezentacja narodowa rozegra w pierwszej fazie SLN 15 spotkań. Polki zmierzą się ze znakomitymi przeciwniczkami, z którymi w ostatnich latach nasz zespół prawie nie miał okazji rywalizować. Siatkarska Liga Narodów w wydaniu pań w Polsce zawita do Bydgoszczy i Wałbrzycha na początku czerwca. Wcześniej Biało-Czerwone czekają wyjazdy do USA, Chin oraz Holandii.



Skład reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów 2018:





rozgrywające: Julia Nowicka (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Marlena Pleśnierowicz (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Alicja Grabka (Legionovia Legionowo), Weronika Wołodko (Impel Wrocław)

atakujące: Monika Bociek (Polski Cukier Muszynianka Muszyna), Martyna Łukasik (Trefl Proxima Kraków), Malwina Smarzek (KPS Chemik Police)

przyjmujące: Emilia Mucha (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Olivia Różański (BKS Profi Credit Bielsko-Biała), Martyna Grajber (Grot Budowlani Łódź), Natalia Mędrzyk (KPS Chemik Police), Oliwia Bałuk (PSPS Chemik Police/SMS PZPS Szczyrk), Julia Twardowska (Grot Budowlani Łódź)

środkowe: Gabriela Polańska (Grot Budowlani Łódź), Klaudia Alagierska (Legionovia Legionowo), Agnieszka Kąkolewska (Grot Budowlani Łódź), Justyna Łukasik (Trefl Proxima Kraków), Zuzanna Efimienko-Młotkowska (ŁKS Comercecon Łódź)

libero: Maria Stenzel (Impel Wrocław), Agata Witkowska (Grot Budowlani Łódź)

Sztab reprezentacji Polski:



Jacek Nawrocki - trener

Waldemar Kawka - drugi trener

Błażej Kryształowicz - trener współpracujący

Eduardo Romero - trener przygotowania fizycznego

Radosław Wodziński - statystyk

Krzysztof Zając - lekarz

Michał Gaca - lekarz

Tomasz Stasiak - fizjoterapeuta

Marcin Kąkol - fizjoterapeuta

Maciej Tietianiec - kierownik

Hubert Tomaszewski - menedżer



W turnieju kobiet Siatkarskiej Ligi Narodów zagrają: Brazylia, Włochy, USA, Chiny, Serbia, Holandia, Tajlandia, Turcja, Korea Południowa, Niemcy, Japonia i Rosja, które są reprezentacjami stałymi. Z kolei Argentyna, Dominikana, Polska i Belgia drużynami pretendującymi do pozostania w elicie i będą musiały wygrywać, by w 2019 roku zapewnić sobie miejsce w stawce.



Terminarz Siatkarskiej Ligi Narodów kobiet 2018:



I kolejka (15-17 maja 2018)



Lincoln, Nebraska (USA): USA, Polska, Włochy, Turcja

Jekaterynburg (Rosja): Rosja, Argentyna, Holandia, Tajlandia

Ningbo (Chiny): Chiny, Belgia, Dominikana, Korea Płd.

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Parana (Brazylia): Brazylia, Japonia, Niemcy, Serbia



II kolejka (22-24 maja 2018)



Makao (Chiny): Chiny, Polska, Tajlandia, Serbia

Aichi-ken (Japonia): Japonia, Belgia, Holandia, USA

Suwon (Korea): Korea Płd., Niemcy, Włochy, Rosja

Ankara (Turcja): Turcja, Argentyna, Brazylia, Dominikana



III kolejka (29-31 maja 2018)



Apeldoorn (Holandia): Holandia, Brazylia, Korea Płd., Polska

Belgrad, Nowy Sad, Kraljewo (Serbia): Serbia, Belgia, Rosja, Turcja

Bangkok (Tajlandia): Tajlandia, Dominikana, Niemcy, USA

Hongkong (Chiny): Chiny, Argentyna, Japonia, Włochy



IV kolejka (5-7 czerwca 2018)



Bydgoszcz (Polska): Polska, Argentyna, Belgia, Niemcy

Jangmen (Chiny): Chiny, Brazylia, Rosja, USA

Nakhon Ratchasima (Tajlandia): Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Turcja

(Dominikana): Dominikana, Holandia, Serbia, Włochy



V kolejka (12-14 czerwca 2018)



Wałbrzych (Polska): Dominikana, Japonia, Polska, Rosja

Stuttgart (Niemcy): Niemcy, Chiny, Holandia, Turcja

Eboli (Salerno): Włochy, Belgia, Brazylia, Tajlandia

Neuquen, Santa Fe (Argentyna): Argentyna, Korea Płd., Serbia, USA



Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów pań zostanie rozegrany w chińskim Nanjing w dniach 27 czerwca - 1 lipca 2018.

