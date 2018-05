Zoran Terzić: Polska jest lepszą drużyną niż rok temu

- Jestem pod wrażeniem, Polska jest lepszą drużyną niż rok temu. Cieszę się z wygranej, bo każdy kolejny mecz wychodzi nam coraz lepiej - chwalił swój zespół, ale i repreznetację Polski, serbski trener Zoran Terzić. Jego podopieczne, mistrzynie Europy i wicemistrzynie olimpijskie, po twardej walce pokonały w środę w Makau Biało-Czerwone 3:1 (20:25, 27:25, 26:24, 25:15).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów siatkarek: Polska - Chiny 3:2. Wideo © 2018 Associated Press



Przed rokiem Serbki rywalizowały z polską kadrą o awans na mundial i pewnie ograły nasz zespół w Warszawie bez straty seta. Tym razem, w meczu Siatkarskiej Ligi Narodów, już nie było tak łatwo i faworyt ograł nasz zespół po ciężkiej walce.



- Jestem pod wrażeniem, Polska jest lepszą drużyną niż rok temu. Wygrana jest tym ważniejsza, że graliśmy w zasadzie bez Tijany Bosković. Na szczęście mam w drużynie wiele znakomitych siatkarek i to zadziałało. Polki grały świetnym tempem, to nie był łatwy mecz. Cieszę się z wygranej, bo każdy kolejny mecz wychodzi nam coraz lepiej - mówił Zoran Terzić, człowiek, który z przeciętnej przed laty reprezentacji Serbii zbudował prawdziwego hegemona.



Zdjęcie Zoran Terzić / fivb / materiały prasowe

Reklama



- Dla nas to był zaszczyt, że mogliśmy powalczyć na niezłym poziomie z Serbią, która jest zdecydowanie lepszym od nas zespołem. Zagraliśmy dobre spotkanie, walczyliśmy od początku o każdą piłkę - chwalił zespół Jacek Nawrocki.



- Mogliśmy nawet prowadzić 2:0, ale pojawiły się niepotrzebne błędy i nerwy. Tak samo w trzecim secie, gdy popełnialiśmy złe decyzje i to się odbiło na wyniku. Tak czy siak, cieszę się z postawy mojej drużyny i już żałuję, że do końca rozgrywek nie będziemy mieli okazji zmierzyć się ponownie z Serbią - dodał selekcjoner polskiej kadry.



W dobrym nastroju po meczu była kapitan Serbii, Milena Rasić. - Gratuluję walki Polsce. My musimy poprawić naszą grę, bo możemy prezentować się znacznie lepiej - krótko oceniła zawody środkowa bloku.



A Agnieszka Kąkolewska, jej vis a vis i zarazem kapitan Biało-Czerwonych, żałowała straconej okazji na zwycięstwo. - Dałyśmy z siebie wszystko i ten mecz mogłyśmy wygrać. Tym razem wyszedł jednak brak naszego doświadczenia i to się odbiło na wyniku - zakończyła siatkarka reprezentacji Polski.