Dawid Konarski: To dla nas wymarzone rozpoczęcie turnieju

Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów z kompletem trzech zwycięstw. W ostatnim niedzielnym meczu biało-czerwoni pokonali Kanadę 3:1. - Naprawdę cieszy nas kolejna wygrana za trzy punkty. Myślę, że to wymarzone rozpoczęcie turnieju dla naszej drużyny - powiedział Dawid Konarski, atakujący polskiego zespołu.

W niedzielę w Tauron Arenie Kraków podopieczni Vitala Heynena potrzebowali czterech setów, aby pokonać Kanadyjczyków. Z wyjątkiem trzeciej partii to Polacy dyktowali warunki gry.



- Patrząc po wyniku to był to najtrudniejszy mecz, bo straciliśmy seta. Poważnie mówiąc, to myślę, że w trzecim secie po prostu zagraliśmy trochę słabiej, niż w dwóch poprzednich meczach. W piątek i w sobotę zagraliśmy równo, a teraz zdarzył nam się lekki przestój, co wykorzystali Kanadyjczycy. Choć trzeba przyznać, że i w trzeciej partii mieliśmy swoje szanse na to, żeby doprowadzić do remisu. Niestety nie udało się nam tej okazji wykorzystać. W związku z tym bardziej cieszy fakt, że tego czwartego seta zaczęliśmy z przewagą od początku i do końca go kontrolowaliśmy - powiedział Dawid Konarski.



Po pierwszym turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów reprezentacja Polski, która wygrała trzy mecze, tracąc przy tym zaledwie jednego seta zajmuje pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji drużyn.



- Myślę, że po pierwszych kolejkach tabela nie ma żadnego znaczenia, ale oczywiście lepiej mieć trzy wygrane, niż trzy porażki. Cieszymy się z tych dziewięciu punktów, bo dają nam one jakąś przewagę przed kolejnymi meczami - podkreślił atakujący.



Już od najbliższego piątku do niedzieli biało-czerwoni znowu zaprezentują się przed polską publicznością. Podczas drugiego turnieju Ligi Narodów w Łodzi zmierzą się z Niemcami, Francją i Chinami.



- Cieszy nas to, że drugi turniej zagramy w Łodzi, ponownie przed własną publicznością. Nie musimy na razie nigdzie daleko podróżować, więc powinniśmy trenować coraz lepiej, a to zapewne przełoży się na naszą lepszą grę - zakończył Dawid Konarski.

Za: PlusLiga.pl