Fabian Drzyzga mistrzem Grecji z Olympiakosem Pireus

Fabian Drzyzga, rozgrywający reprezentacji Polski, sięgnął z Olympiakosem Pireus po mistrzostwo Grecji. W ostatnim meczu rywalizacji o złoto ekipa Polaka ograła PAOK Saloniki 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) i w play-off zamknęła walkę w trzech meczach.

Olympiakos Pireus Fabiana Drzyzgi został siatkarskim mistrzem Grecji. W środę zespół Polaka pokonał we własnej hali PAOK Saloniki 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) i finałową serię wygrał 3-0. Drzyzga i spółka dominowali na krajowym podwórku od początku rozgrywek i byli faworytem do złota. Teraz nasz zawodnik może z podniesioną głową dołączyć na zgrupowanie Biało-Czerwonych, które trwa w Spale. A po sezonie reprezentacyjnym przeniesie się z ciepłej Grecji na Syberię. Od nowego sezonu będzie grał w barwach Lokomotiwu Nowosybirsk.



W finałach nie poszczęściło się natomiast drużynie prowadzonej przez belgijskiego trenera reprezentacji Polski Vitala Heynena. Jego VfB Friedrichshafen decydujący o mistrzostwie Niemiec mecz z Berlin Recycling Volleys przegrało u siebie 0:3 (20:25, 17:25, 22:25). Stołeczny zespół finałową serię wygrał 3-2, a VfB po wspaniałym sezonie i historycznej serii zwycięstw zawiódł w decydującym momencie. Heynen tuż po finale ruszył do Polski, już w czwartek spotka się w Spale z dziennikarzami i siatkarzami polskiej kadry.