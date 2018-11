FIVB podała terminarz turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) podała datę turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio. Siatkarze powalczą o awans na IO od 9 do 11 sierpnia, a siatkarki tydzień wcześniej. Dla selekcjonera Orłów Vitala Heynena to bardzo dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że w naszej kadrze będzie mógł już zagrać Wilfredo Leon.

Awans na igrzyska olimpijskie w Tokio to jeden z najważniejszych celów reprezentacji Polski w przyszłym sezonie. W porównaniu do systemu kwalifikacji sprzed czterech lat FIVB dokonała zmian. Nie będzie już trzech szans uzyskania przepustki na IO, a tylko dwie. Pierwszą okazją będą turnieje interkontynentalne. 24 czołowe drużyny na podstawie rankingu FIVB zostanie podzielonych na zasadzie serpentyny na sześć grup, z których awans do Tokio wywalczą tylko zwycięzcy. Federacja podała terminarz turniejów. Odbędą się one od 9 do 11 sierpnia. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zostaną rozegrane. PZPS będzie starał się o organizację imprezy. Prawdopodobnie rywalami Polaków w grupie D będą Francuzi, Niemcy i Meksykanie. Na potwierdzenie trzeba jednak poczekać do 1 stycznia 2019 roku, kiedy FIVB opublikuje nowy ranking.



Termin jest bardzo korzystny dla polskiej reprezentacji, którą będzie mógł już zasilić Wilfredo Leon. Kubańczyk z polskim paszportem może grać dla "Biało-Czerwonych" od 24 lipca przyszłego roku. Wtedy bowiem kończy się okres dwuletniej karencji jednego z najlepszych siatkarzy świata.



Jeśli jednak mistrzom świata nie udałoby się wywalczyć awansu za pierwszym podejściem, to będą mieli jeszcze jedną okazję w turnieju kontynentalnym, który zaplanowano na styczeń 2020 roku.



Przyszły sezon reprezentacyjny będzie niezwykle bogaty w różne imprezy. Na początek Liga Narodów. Faza interkontynentalna tych rozgrywek rozpocznie się 31 maja i potrwa miesiąc. Turniej finałowy odbędzie się w USA (10-14 lipca). Ważnym turniejem dla "Biało-Czerwonych" będą mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane od 13 do 29 września. Dwa dni po zakończeniu tej imprezy ruszy Puchar Świata (1-15 października). Polacy jako mistrzowie globu mają w nim udział zagwarantowany. W poprzednich latach w PŚ można było zdobyć przepustkę na igrzyska olimpijskie. Po zmianie systemu kwalifikacji będzie to tylko prestiżowa impreza.



Polacy od 2004 roku regularnie grali na igrzyskach, ale za każdym razem odpadali w ćwierćfinale. PZPS zatrudniając Vitala Heynena postawił przed nim główny cel - medal IO w Tokio. "Biało-Czerwoni" mają na koncie jeden medal olimpijski - złoty (Montreal 1976).

Kalendarz reprezentacji Polski w sezonie 2019:

Siatkarska Liga Narodów: 31 maja - 14 lipca

Memoriał Wagnera: lipiec/sierpień/wrzesień

Kwalifikacje olimpijskie: 9-11 sierpień

Mistrzostwa Europy: 13-29 września

Puchar Świata: 1-15 października

RK