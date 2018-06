Liga Narodów. Polscy siatkarze wciąż niepewni awansu do Final Six

Polscy siatkarze, którzy przegrali w sobotę z Brazylią 1:3, wciąż nie mogą być pewni awansu do Final Six Ligi Narodów. Uzyskaliby go już wieczorem, gdyby Włosi stracili punkty w meczu z Francją, jednak Italia gładko wygrała 3:0.

W niedzielę - na koniec występu w turnieju w Melbourne - Polacy zagrają z gospodarzami. Zwycięstwo zapewni im co najmniej utrzymanie szóstej lokaty, a co za tym idzie - awans do Final Six 4-8 lipca w Lille. W tych rozgrywkach wezmą udział gospodarze (wiceliderzy tabeli) oraz pięć najlepszych drużyn po 15 kolejkach.

Zajmująca siódmą pozycję Italia była i wciąż jest najgroźniejszym rywalem Polaków o miejsce w czołowej szóstce. Po 14 z 15 serii Polska ma dziewięć zwycięstw i 26 pkt, a "Azzurri" - osiem wygranych i 24 pkt. Liderem z 34 pkt i 11 triumfami jest Rosja.

Włosi w niedzielę zmierzą się z czwartymi w tabeli Amerykanami. Aby marzyć o awansie muszą wygrać 3:0 lub 3:1 i liczyć na to, że "Biało-Czerwoni" nie zdobędą punktu w starciu z Australią.

W LN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.

Wyniki sobotnich meczów:

Melbourne (Australia)

Australia - Argentyna 1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 21:25)

Polska - Brazylia 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 23:25)

Jiangmen (Chiny)

Chiny - Kanada 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)

Serbia - Japonia 3:1 (26:28, 35:33, 25:21, 25:18)

Teheran (Iran)

Iran - Bułgaria 3:1 (25:22, 25:15, 23:25, 25:14)

Niemcy - Korea Płd. 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

Modena (Włochy)

Włochy - Francja 3:0 (25:21, 25:22, 27:25)

Rosja - USA 3:0 (25:23, 25:15, 25:23)

Tabela:

M pkt sety

1. Rosja 14 34 36-11

2. Francja 14 32 35-16

3. Brazylia 14 30 34-18

4. USA 14 30 34-19

5. Serbia 14 26 30-23

6. Polska 14 26 29-19

7. Włochy 14 24 30-25

8. Kanada 14 22 26-24

9. Niemcy 14 22 27-27

10. Iran 14 19 26-28

11. Japonia 14 15 23-34

12. Bułgaria 14 15 23-32

13. Australia 14 15 21-32

14. Argentyna 14 12 20-34

15. Chiny 14 9 14-36

16. Korea Płd. 14 5 9-39