Liga Narodów siatkarzy: Polacy w Osace zaczynają tournee po trzech kontynentach

Polscy siatkarze od piątku do niedzieli będą rywalizować w Osace w swoim trzecim turnieju Ligi Narodów. Będący liderami tabeli "Biało-Czerwoni" występem w Japonii rozpoczną tournee po trzech kontynentach, które czeka ich w najbliższych tygodniach.

Dwa pierwsze turnieje LN podopieczni trenera Vitala Heynena rozgrywali w kraju - najpierw w Katowicach i Krakowie, a następnie w Łodzi. Szli od zwycięstwa do zwycięstwa aż do niedzielnego pojedynku z Niemcami, który przegrali 1:3. Wygranie pięciu wcześniejszych meczów z kompletem punktów pozwoliło im jednak zachować pierwsze miejsce w tabeli. Drugą Brazylię wyprzedzają lepszym bilansem setów.

Szkoleniowiec Polaków po jedynej jak na razie porażce w tych rozgrywkach podkreślił, że taki zimny prysznic przyda się jego zespołowi.

- Uważam, że możemy wyciągnąć dużo więcej z takich zaciętych meczów, ponieważ one dużo nas uczą - jak grać, co potrafimy zrobić i gdzie popełniamy za dużo błędów. Może to być lepsza lekcja niż łatwe wygrane - tłumaczył Belg.

Kontynuuje on swoje założenia dotyczące rotacji składem przed każdym kolejnym turniejem LN. W porównaniu z kadrą, którą wybrał na trzy spotkania w Łodzi, w gronie, które poleciało do Osaki, doszło do pięciu zmian. W miejsce Michała Kubiaka, Bartosza Kurka, Grzegorza Łomacza, Jakuba Kochanowskiego i Macieja Muzaja pojawili się Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański i Damian Schulz.

Kubiak w tej edycji LN już nie zagra - sam poinformował dziennikarzy w niedzielę, że potrzebuje odpoczynku, a na stronie PZPS-u pojawił się komunikat, że zmaga się z przewlekłym zapaleniem spojówek oraz zwyrodnieniem obwodowym siatkówki. Wrócić do kadry ma na przygotowania do mistrzostw świata, a pod jego nieobecność kapitanem "Biało-Czerwonych" będzie Mateusz Bieniek.

Lotem do Japonii Polacy zainaugurowali serię dalekich podróży w fazie interkontynentalnej LN. W dniach 15-17 czerwca występować będą w Chicago, a od 22 do 24 czerwca w Melbourne.

Udział w imprezie w Osace podopieczni Heynena zaczną od spotkania z - teoretycznie - najtrudniejszym przeciwnikiem. W piątek zmierzą się bowiem z Włochami. Wicemistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro w minionym tygodniu rywalizowali w Argentynie, gdzie niespodziewanie przegrali z Kanadą i ekipą gospodarzy. W obu pojedynkach w drużynie z Italii wystąpili jej liderzy Osmany Juantorena i Iwan Zajcew. Tej dwójki zabrakło w składzie na mecze w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Włosi - z trzema zwycięstwami i taką samą liczbą porażek na koncie - zajmują w tabeli siódme miejsce. O dwie lokaty niżej sklasyfikowani są gospodarze turnieju w Osace, z którymi "Biało-Czerwoni" zagrają w sobotę. Znani z uwijania się w obronie Azjaci pod koniec maja błysnęli, pokonując we Francji Iran, a w miniony piątek w Brazylii w meczu z USA wywalczyli punkt. W składzie Japończyków na LN jest Taichiro Koga, który w minionym sezonie zadebiutował w PlusLidze. Libero Aluronu Virtu Warty Zawiercie jest pierwszym siatkarzem z tego kraju w polskim klubie.

Największym wyzwaniem dla kibiców ekipy Heynena w najbliższych dniach będzie śledzenie na żywo ich niedzielnego pojedynku z Bułgarami, który rozpocznie się on o godz. 4.10 czasu polskiego. Drużyna prowadzona przez Płamena Konstantinowa, który w sezonie 2005/06 - jeszcze jako zawodnik - bronił barw Jastrzębskiego Węgla, plasuje się na 11. pozycji w tabeli. Wygrała jak na razie tylko dwa spotkania - z Argentyną i Chinami, a uległa USA, Rosji, Serbii i niespodziewanie także Australii. Ekipa z antypodów zanotowała tym samym jedyne jak na razie zwycięstwo w LN. W bułgarskiej kadrze brakuje słynnego atakującego Cwetana Sokołowa, który na początku tego tygodnia przeszedł operację kolana. Jest w niej za to przyjmujący Nikołaj Penczew, który ostatnie dwa sezony spędził w PGE Skrze Bełchatów, a wcześniej występował przez trzy lata w Asseco Resovii i przez rok w Effectorze Kielce.

Do turnieju finałowego LN, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę, jako gospodarze, uzupełnią Francuzi.

Kadra polskich siatkarzy na turniej Ligi Narodów w Osace:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda;

atakujący: Dawid Konarski, Łukasz Kaczmarek, Damian Schulz;

środkowi: Bartłomiej Lemański, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek;

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk;

libero: Paweł Zatorski, Michał Żurek.

Program turnieju Ligi Narodów w Osace:

piątek

Polska - Włochy (godz. 8.40 czasu polskiego)

Japonia - Bułgaria (12.10)

sobota

Włochy - Bułgaria (5.40)

Polska - Japonia (9.10)

niedziela

Polska - Bułgaria (4.10)

Japonia - Włochy (7.40)