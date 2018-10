Miliony złotych dla polskiej siatkówki, złoty medal MŚ ratunkiem dla budżetu

Polski Związek Piłki Siatkowej otrzyma zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego wsparcie rzędu 15 milionów złotych. Ma to być specjalna nagroda dla siatkarzy i federacji za wywalczenie mistrzostwa świata. Oficjalnie przyznanie premii zostanie ogłoszone na konferencji prasowej w czwartek po południu. Być może umowę z polską siatkówką przedłuży też koncern PKN Orlen, który miał się wycofać ze sponsorowania PZPS z końcem roku.

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego polscy siatkarze, a w zasadzie Polski Związek Piłki Siatkowej, otrzyma wsparcie w wysokości około 15 milionów złotych - informuje Gazeta.pl. Skąd taki bonus? Przede wszystkim ma to być nagroda za wywalczenie złotego medalu MŚ, który nasi siatkarze wzięli 30 września w Turynie bijąc Brazylię 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Pieniądze mają też być rodzajem rekompensaty po zakończeniu współpracy PZPS z Orlenem, który przez lata był sponsorem polskiej siatkówki, ale wiosną zdecydował się na zakończenie współpracy.



Umowa z Orlenem, która obowiązywała od 2012 roku, wygaśnie z końcem tego roku i pierwotnie miała nie być przedłużana. Świetny występ w MŚ i sukces Biało-Czerwonych sprawiły, że PKN Orlen wrócił do rozmów z PZPS i być może znów zainwestuje w polską siatkówkę w roku 2019. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że pierwsze rozmowy już się odbyły, ale żadnych szczegółów nie ujawniono. Koncern paliwowy już w 2016 roku zrezygnował ze sponsorowania ligi kobiet (Orlen Ligi) i rozwiązał umowę z PLPS, która organizowała rozgrywki. W marcu tego roku władze Orlenu zdecydowały, by zakończyć umowę z PZPS i skrócić ją o rok. Miała obowiązywać jeszcze w roku 2019, ale została tak anulowana, by finansowanie ustało z końcem tego roku. Złoto MŚ i sukces siatkarzy sprawiły, że sytuacja uległa zmianie.



Dla Orlenu wspieranie polskiej siatkówki wydaje się być trafioną inwestycją wizerunkową. Dość wspomnieć, że logo koncernu od lat znajduje się na koszulkach reprezentantek i reprezentantów Polski, a ci zdobywają regularnie medale największych imprez i są zaliczani do światowej czołówki. Drugim głównym sponsorem jest Polkomtel, właściciel telefonii Plus GSM, która również od lat wspiera polską siatkówkę.



Specjalną premię dla PZPS i zapewne dla polskich siatkarzy od Mateusza Morawieckiego, zgodnie z informacjami płynącymi z KPRM, ogłosić mają już w czwartek o godzinie 14:30 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, minister sportu Witold Bańka oraz prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Czy i ile pieniędzy z puli 15 milionów złotych trafi bezpośrednio do zawodników i sztabu Biało-Czerwonych ma być ujawnione już wkrótce.



