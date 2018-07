MŚ siatkarzy. Vital Heynen podał skład reprezentacji Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał 15-osobowy skład kadry, który będzie przygotowywał się do mistrzostw świata. We wrześniu we Włoszech i Bułgarii "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu.

W czwartek Polacy stracili szansę na awans do półfinału Final Six Ligi Narodów w Lille. Stało się to po porażce 0:3 z reprezentacją USA. Dzień wcześniej "Biało-Czerwoni" ulegli Rosji 1:3.



Teraz kadrowicze mają trzy tygodnie wolnego. 29 lipca wybrańcy Heynena stawią się w Zakopanem, gdzie rozpoczną przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu, czyli mistrzostw świata, w których będą bronić tytułu.



Na pozycji rozgrywających Belg postawił na doświadczony duet Fabian Drzyzga - Grzegorz Łomacz. W Lille selekcjonera Orłów przekonał Damian Schulz, a skreślony został Maciej Muzaj. Grono atakujących uzupełniają Bartosz Kurek, który zaliczył bardzo dobry występ przeciwko "Sbornej", i nieobecny we Francji Dawid Konarski.



W kadrze na MŚ jest Michał Kubiak. Kapitan po występach w Polsce w Lidze Narodów dostał wolne z powodu problemów okulistycznych. Na czempionat globu ma być gotowy. Oprócz Kubiaka na pozycji przyjmującego powołanie dostali: Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka i Bartosz Kwolek. Ten ostatni wygrał rywalizację z Bartoszem Bednorzem



Heynen zdecydował się na trzech środkowych: utalentowanego Jakuba Kochanowskiego, który przebojem wdarł się do kadry, oraz doświadczonych Mateusza Bieńka i Piotra Nowakowskiego.



Libero numer jeden jest Paweł Zatorski i jego pozycja jest niezagrożona. W kadrze znalazło się też miejsce dla Damiana Wojtaszka.



W rezerwie, na wypadek kłopotów zdrowotnych podczas przygotowań, pozostaje Tomasz Fornal.

W Zakopanem kadrowicze będą trenować do 8 sierpnia. Generalnym sprawdzianem formy przed mundialem będzie Memoriał Hubera Wagnera (24-26.08). W Krakowie Polacy zmierzą się z Rosją, Francją i Kanadą.

Mistrzostwa świata we Włoszech i w Bułgarii rozpoczną się 9 września i potrwają do 30 września. Polacy trafili do grupy D, która swoje mecze będzie rozgrywać w Warnie. Rywalami "Biało-Czerwonych" będą: gospodarze Bułgarzy, Irańczycy, Kubańczycy, Finowie i Portorykańczycy. Cztery najlepsze zespoły z czterech grup awansują do kolejnej fazy.

Skład kadry na MŚ'2018:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz



atakujący: Damian Schulz, Dawid Konarski, Bartosz Kurek



przyjmujący: Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek



środkowi: Piotr Nowakowski, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek



libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek



rezerwowy: Tomasz Fornal