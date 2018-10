Niewygodny dla Polaków termin Pucharu Świata siatkarzy

Przyszłoroczna edycja Pucharu Świata siatkarzy odbędzie się w dniach 1-15 października - poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). To termin niewygodny dla europejskich reprezentacji - w tym Polaków - na 29 września zaplanowano finał mistrzostw Starego Kontynentu.

Informację o terminie Pucharu Świata podano na konferencji prasowej w Jokohamie. Kobiety rywalizować będą w dniach 14-29 września. Japonia jest gospodarzem tego turnieju od 1977 roku.

Mistrzostwa Europy 2019 będą rozgrywane w czterech państwach: Belgii, Francji, Holandii i Słowenii.

Polacy jako mistrzowie świata mają zagwarantowany udział w najbliższej edycji PŚ. Do niedawna impreza ta dawała szansę wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej. W przyszłym roku jednak nie będzie można zdobyć na niej biletu na igrzyska. Zachęcić do udziału w niej mają zaś wysokie nagrody finansowe.

W przyszłym sezonie reprezentacyjnym będzie mnóstwo grania. Oprócz wspomnianych wyżej mistrzostw Europy i Pucharu Świata siatkarzy czeka również rywalizacja w Lidze Narodów. To rozgrywki, które zadebiutowały w 2018 roku, zastępując Ligę Światową.



Głównym celem drużyn narodowych będzie jednak wywalczenie awansu na igrzyska olimpijskie w Tokio. FIVB niedawno ogłosiła system kwalifikacji, który różni się do tego z IO w Rio de Janeiro. Nie będzie trzech szans na wywalczenie awansu tylko dwie. Pierwszą okazję drużyny będą miały w turniejach interkontynentalnych. Prawdopodobnie "Biało-Czerwoni" będą rywalizować w grupie D z Francją, Niemcami i Meksykiem. Wszystko zależy od miejsca w światowym rankingu. FIVB nie opublikowała jeszcze nowego zestawienia. Ostatnia aktualizacja na oficjalnej stronie jest z 7 lipca 2017 roku. Nie wiadomo również, kiedy i gdzie zostaną rozegrane turnieje interkontynentalne. Z każdej z sześciu grup awans na IO uzyskają tylko zwycięzcy.



Drużyny, którym nie uda zakwalifikować się do IO z turniejów interkontynentalnych, będą miały jeszcze jedną szansę. W walce o pięć pozostałych miejsc wezmą wówczas drużyny, które nie zakwalifikowały się na igrzyska w pierwszej części zmagań. Na każdym z pięciu kontynentów odbędzie się pięć turniejów kwalifikacyjnych, a awans weźmie za każdym razem tylko zwycięzca.



Od 24 lipca przyszłego roku reprezentacja Polski zostanie solidnie wzmocniona. Od tego dnia w "Biało-Czerwonych" barwach będzie mógł grać Kubańczyk z polskim paszportem Wilfredo Leon, który znakomicie zaaklimatyzował się we włoskim klubie Sir Safety Conad Perugia.



Polacy od 2004 roku regularnie grali na igrzyskach, ale za każdym razem odpadali w ćwierćfinale. PZPS zatrudniając Vitala Heynena postawił przed nim główny cel - medal IO w Tokio. "Biało-Czerwoni" mają na koncie jeden medal olimpijski - złoty (Montreal 1976).