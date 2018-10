Paweł Zagumny szkoli młodych siatkarzy w Londynie

W najbliższą sobotę, o godz. 17 w Ark Academy na Wembley, a dzień później, o godz. 13:30 w hali University of East London - Akademia Siatkówki Pawła Zagumnego zaraża tym sportem Londyn. Mistrz świata z 2014 r. zaprasza do hal dzieci i młodzież w wieku od siedmiu do 16 lat.

Jesienna edycja Akademii Zagumnego zainaugurowała zajęcia już w miniony weekend, sesją instruktarzu siatkówki dla dorosłych. Kolejne zajęcia, sobotnie w Ark Academy Wembley ( Bridge Road, Wembley HA9 9JP) oraz niedzielne, w hali University of East London (E16 2RD) przeznaczone są już dla młodszych adeptów siatkówki.



Zajęcia w trzech halach Londynu będą się odbywały regularnie, w każdy weekend, a poprowadzi je sam Zagumny oraz jego goście, wybitni siatkarze. Ci, którzy zapiszą się do Akademii zostaną wyposażeni w stroje treningowe a trudy treningów będą mogli ugasić woda mineralną zapewnioną przez organizatora.



Moda na siatkówkę jest coraz większa i nie ma się co dziwić. Po raz trzeci, w tym drugi raz z rzędu, Polska potwierdziła fakt, że nasza siatkówka jest najlepsza na świecie. Nie byłoby tych sukcesów bez skutecznego systemu szkolenia, systemu wyłapywania młodych talentów oraz przede wszystkim bez inicjatyw promujących siatkówkę i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami.



W popularyzację siatkówki i zdrowego stylu życia mocno zaangażowana jest All-Star Volley które prowadzi równolegle trzy projekty. Jeden z nich to mecze gwiazd siatkówki promujące tę dyscyplinę sportową. Drugi to program edukacyjny pod patronatem ministerstwa sportu "Graj o zdrowie - wygraj przyszłość" oraz trzeci, najbliższy sportowi zawodniczemu Akademię Siatkówki prowadzoną przez Pawła Zagumnego.



Największa skupisko Polaków poza granicami znajduje się w Londynie. W stolicy Anglii Polonia jest aktywna, dynamiczna i dobrze zorganizowana, dlatego to Londyn jest miejscem gdzie już ruszyły treningi w ramach Akademii Siatkówki Zagumnego.

Sylwetki Zagumnego fanom siatkówki nie trzeba opisywać, warto jednak wspomnieć, że to mistrz świata z 20014 r., najlepszy rozgrywający tamtego turnieju i jedyny polski siatkarz, który grał na czterech turniejach olimpijskich (1996, 2004, 2008 i 2012 roku). Trzy lata później na mistrzostwach Europy zdobył z reprezentacją tytuł mistrza Europy i ponownie zdobył tytuł najlepszego rozgrywającego turnieju. Wywalczył też srebrny medal podczas Pucharu Świata 2011 i złoty medal Ligi Światowej 2012. Na mistrzostwach świata 2014 zdobył z reprezentacją tytuł mistrza świata, pierwszy od 40 lat w polskiej siatkówce.

Szczegółowy rozkład treningów można znaleźć na funpage'u - Akademia Siatkówki Pawła Zagumnego w Londynie.

Podczas gdy pociechy będą trenować pod okiem wybitnych siatkarzy, rodziców czeka spora porcja wiedzy i informacji z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia w ramach projektu "Graj o zdrowie - wygraj przyszłość". O wpływie odżywiania na życie opowiedzą eksperci serwisów Idafit.pl Potrafiszschudnac.pl, dwóch serwisów oferujących opiekę dietetyczno-psychologiczną online.

Tajemnice kuchenne, tricki i ciekawostki zdradzi słynny włoski kucharz Giancarlod Russo, którego specjałami zajadali się m.in. dwaj papieże - Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.