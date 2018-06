Polscy siatkarze zagrają towarzysko z Czechami i Belgami przed MŚ

Polscy siatkarze w trakcie przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata, w których będą bronić tytułu, rozegrają dwa mecze towarzyskie. Z Czechami spotkają się 18 sierpnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, a z Belgami 5 września w Szczecinie.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Getty Images



Obecnie przed biało-czerwonymi ostatni turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Od piątku do niedzieli zagrają w Melbourne - kolejno - z Argentyną, Brazylią i Australią. Jeśli awansują do Final Six, to w pierwszej połowie lipca czeka ich rywalizacja w Lille.

Potem podopieczni trenera Vitala Heynena skoncentrują się na przygotowaniach do mundialu. Oba wspomniane mecze towarzyskie odbędą się o godz. 20. Poza tym Polacy wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia w Krakowie.

Mistrzostwa świata, których współgospodarzami są Włochy i Bułgaria, potrwają od 9 do 30 września. Biało-czerwoni trafili do grupy D, w której zmierzą się z Bułgarią, Kubą, Finlandią, Iranem i Portoryko.