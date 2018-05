Reprezentacyjny debiut Vitala Heynena w katowickim Spodku

Towarzyskim meczem z Kanadą w katowickim Spodku w roli selekcjonera polskich siatkarzy zadebiutuje w sobotę Belg Vital Heynen. Spotkanie odbędzie się w ramach całodziennej imprezy Aleja Gwiazd Siatkówki.



Kibice będą mogli zagrać m.in. z Piotrem Gruszką i Łukaszem Kadziewiczem. W programie są też zabawy dla dzieci. Odsłonięte zostaną tablice pamiątkowe z odciskami dłoni mistrzów świata z 2014 roku – Mateusza Miki, Piotra Nowakowskiego, Rafała Buszka, Dawida Konarskiego i Fabiana Drzyzgi oraz ówczesnego trenera Stephane’a Antigi.

Na placu Sławika i Antalla obok Spodka odbędzie się próba bicia rekordu Guinnessa na ułożenie największej żywej flagi narodowej. Organizatorzy przygotowali dla uczestników białe i czerwone kapelusze. Zanim na parkiet hali wyjdą siatkarze w jej antresoli będzie można poodbijać piłkę na miniboiskach.

Kulminacyjnym punktem programu będzie mecz Polska – Kanada. "Biało-Czerwoni" wrócą do Spodka 25 maja, kiedy zmierzą się już o punkty w Lidze Narodów z Koreą Południową. Vital Heynen w lutym zastąpił zwolnionego w ubiegłym roku - po nieudanym występie w mistrzostwach Europy - Włocha Ferdinando De Giorgi. Belg w katowickiej hali doprowadził reprezentację Niemiec do brązowego medalu MŚ 2014, a trzy lata później przyjechał do Spodka z kadrą swojego kraju na mistrzostwa Europy, zakończone na czwartym miejscu.

