Rosyjskie media: Polacy na rozdrożu

Rosyjskie media zauważyły sobotni debiut Vitala Heynena w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni ulegli w katowickim Spodku Kanadzie (1:3), a komentatorzy z Rosji podkreślili, że mistrzowie świata na razie są daleko od optymalnej formy. "Prognozy przed Polską są jednak dobre. Będzie faworytem Siatkarskiej Ligi Narodów" - czytamy w jednym z artykułów opisujących zmiany w polskiej kadrze.

Polscy siatkarze w sobotę w katowickim Spodku przegrali towarzyski pojedynek z Kanadą 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 25:27), a przed polską publicznością w roli selekcjonera zadebiutował Vital Heynen. Belg dopiero zaczyna budować zespół przed jesiennymi MŚ, stąd wiele zmian i aż siedem debiutów w kadrze narodowej. Po raz pierwszy mieli okazję w niej zagrać Jan Nowakowski, Marcin Komenda, Damian Schulz, Micvał Żurek, Bartosz Kwolek, Marcin Janusz oraz libero Kacper Piechocki.



"To była tylko prezentacja przed startem Siatkarskiej Ligi Narodów, której Polacy będą faworytem" - czytamy w rosyjskich mediach. Nasi sąsiedzi ze wschodu podkreślają, że Biało-Czerwoni to aktualny mistrz świata i zespół, który zajmuje trzecie miejsce w rankingu FIVB.



Uwadze mediów nie umknęło, że triumf przed czterema laty w MŚ to był ostatni spory sukces Polaków, którzy zgubili gdzieś formę i nie mogą jej odnaleźć. "Jeszcze w 2015 roku Polska zdobyła brąz Pucharu Świata, ale od tego turnieju nie wywalczyła już żadnego krążka. Z tego powodu nie przedłużono umowy ze Stephanem Antigą, który trafił do Kanady i z nowym zespołem wywalczył brąz ubiegłorocznej Ligi Światowej. Polacy zajęli ósme miejsce" - wyliczają dziennikarze. Teraz Antiga znów przypomniał się naszym fanom i w Spodku - w którym sięgał po złoto MŚ - ograł swoich byłych podopiecznych.



"Po nieudanych mistrzostwach Europy rozgrywanych w Polsce PZPS zwolnił Ferdinando De Giorgiego i wybrał jako jego następcę Vitala Heynena. Prognozy dla Polaków są optymistyczne" - uważają Rosjanie. Dlaczego?



Nowy selekcjoner wprowadza do składu zawodników, którzy nie tak dawno wywalczyli mistrzostwo świata juniorów, a po drodze wygrali 47 spotkań z rzędu. Wcześniej złoto Biało-Czerwoni zdobywali na każdej imprezie z ich udziałem. Tak wygląda przyszłość polskiej kadry.



Polska kadra na początek Siatkarskiej Ligi Narodów stawi w przyszłym tygodniu czoła Kanadzie, Korei Południowej i Rosji w Katowicach i Krakowie. To będą pierwsze mecze nowego selekcjonera o stawkę. Dla Sbornej również to będą pierwsze w tym sezonie potyczki o punkty.