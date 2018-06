Siatkarska Liga Narodów. Polacy zapewnili sobie awans do Final Six

Polscy siatkarze prowadzą w Melbourne z Australijczykami 2:0 (25:16, 26:24) w swoim ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów i dzięki zdobytemu w tym spotkaniu punktowi zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.

Zajmujących szóste miejsce biało-czerwonych w wyścigu o udział w Final Six wyprzedzić mogli już tylko znajdujący się tuż za nimi w tabeli i tracący do nich dwa punkty Włosi. Ekipa z Italii wieczorem w Modenie zmierzy się z Amerykanami.

Podopieczni trenera Vitala Heynena, by zagwarantować sobie przepustkę do lipcowego turnieju finałowego bez czekania na rozstrzygnięcie we Włoszech, musieli zdobyć punkt w pojedynku z Australijczykami. Za jego sprawą stało się jasne, że nawet przy zwycięstwie Italii 3:0, biało-czerwoni - przy równej liczbie zwycięstw i punktów - będą mieli od niej lepszy bilans setów.

Polacy uzupełnili grono uczestników Final Six, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille. Wcześniej udział w imprezie zagwarantowali sobie: Francuzi (znaleźli się w czołowej piątce stawki, ale udział w turnieju finałowym mieli zagwarantowany jako jego gospodarz), Rosjanie, Amerykanie, Brazylijczycy i Serbowie.