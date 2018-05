Siatkarska Liga Narodów. Polaków czeka prawdziwy maraton

Polscy siatkarze udział w pierwszej edycji Ligi Narodów rozpoczną od turnieju w Katowicach i Krakowie, podczas którego zmierzą się - kolejno - z Koreą Południową, Rosją i Kanadą. Potem czekają ich występy w Łodzi, Osace, Chicago i Melbourne.

"Biało-Czerwoni" zmierzą się w piątek w Spodku z Koreańczykami, a w weekend podejmą w stolicy Małopolski Rosjan i Kanadyjczyków. Tydzień później czeka ich kolejna odsłona LN w kraju, tym razem w Łodzi. Wówczas zagrają z Francuzami, Chińczykami i Niemcami.



Następnie udadzą się na tournee po trzech kontynentach. Zaczną od podróży do Japonii, gdzie spotkają się z Włochami, reprezentacją gospodarzy i Bułgarami. Po przenosinach do Chicago powalczą z Irańczykami, Amerykanami i Serbami, a na koniec w Melbourne zagrają z Argentyńczykami, Brazylijczykami i Australijczykami.



W pierwszej edycji LN weźmie udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Do pierwszej należą: Polska, Argentyna, Brazylia, Chiny, Francja, Iran, Japonia, Niemcy, Rosja, Serbia, USA i Włochy. Do drugiej zaś zaliczane są: Australia, Bułgaria, Kanada i Korea Południowa.



Stali uczestnicy maja pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem. Awans do elity zaś będzie można wywalczyć z równolegle rozgrywanej Ligi Pretendentów (Challenger League).



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz "Trójkolorowi" jako gospodarz.



Program meczów Polaków w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów 2018:

I turniej (Polska)



25 maja (piątek): Polska - Korea Południowa (Katowice, godzina 16.00)



26 maja (sobota): Polska - Rosja (Kraków, godzina 16)



26 maja (niedziela): Polska - Kanada (Kraków, godzina 16)





II turniej (Polska)



1 czerwca (piątek): Polska - Francja (Łódź, godzina 16)



2 czerwca (sobota): Polska - Chiny (Łódź, godzina 16)



3 czerwca (niedziela): Polska - Niemcy (Łódź, godzina 16)

III turniej (Japonia)



8 czerwca (piątek): Polska - Włochy (Osaka, godzina 8.40)



9 czerwca (sobota): Polska - Japonia (Osaka, godzina 9.10)



10 czerwca (niedziela): Polska - Bułgaria (Osaka, godzina 4.10)





IV turniej (USA)



15 czerwca (piątek): Polska - Iran (Chicago, godzina 0.30)



16 czerwca (sobota): Polska - USA (Chicago, godzina 2.30)



17 czerwca (niedziela): Polska - Serbia (Chicago, godzina 19)

V turniej (Australia)



22 czerwca (piątek): Polska - Argentyna (Melbourne, godzina 10.40)



23 czerwca (sobota): Polska - Brazylia (Melbourne, godzina 12.10)



24 czerwca (niedziela): Polska - Australia (Melbourne, godzina 7.10)





Zdjęcie Polacy rozpoczynają walkę w Lidze Narodów / Mirosław Szozda / Newspix