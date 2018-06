Siatkarska Liga Narodów. Polska - Argentyna na żywo

Polscy siatkarze grają w australijskim Melbourne z Argentyną w meczu Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" muszą wygrać jeśli marzą o awansie do turnieju finałowego.



Dla Polaków to ostatni turniej fazy interkontynentalnej LN. Tydzień temu nie powiodło się podopiecznym Vitala Heynena w USA, gdzie przegrali trzy mecze po 0:3 kolejno z Iranem, gospodarzami zawodów i Serbią. Porażki sprawiły, że awans do Final Six jest niepewny, ale nadal wszystko jest w rękach "Biało-Czerwonych". Obecnie zajmują w tabeli piąte miejsce z ośmioma zwycięstwami i czterema porażkami na koncie. Argentyna w LN spisuje się słabo. Siatkarze Julio Velasco wygrali do tej pory zaledwie dwa spotkania.



W sobotę Polacy zagrają z mistrzami olimpijskimi z Rio de Janeiro Brazylią (godz. 12.10), a dzień później z Australią (godz. 7.10).



Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę, jako gospodarze, uzupełnią Francuzi.



Polska - Argentyna 1:0 (26:24, 8:7, -:-) - trwa II set

Polska: Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Paweł Zatorski (libero) oraz Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, Maciej Muzaj



Argentyna: Maximiliano Cavanna, Cristian Poglajen, Agustin Loser, Sebastian Sole, Tomas Lopez, Martin Ramos, Santiago Dananni (libero), Franco Massimino (libero)