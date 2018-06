Siatkarska Liga Narodów: Rosja i USA rywalami Polaków w finałach rozgrywek

Siatkarze reprezentacji Polski zagrają w finałach Siatkarskiej Ligi Narodów - 4-8 lipca w Lille (Francja) - a w walce o półfinał stawią czoła Rosji i USA. Biało-Czerwoni są zespołem, który do Final Six przedarł się jako ostatni spośród sześciu drużyn. W ostatniej kolejce zespół Vitala Heynena odniósł kluczowe zwycięstwo i pozbawił awansu wicemistrzów olimpijskich Włochów.

Reprezentacja Polski



Faza interkontynentalna Siatkarskiej Ligi Narodów w niedzielę dobiegła końca, po pięciu tygodniach walki znamy już finalistów rozgrywek, którzy w dniach 4-8 lipca w Lille (Francja) będą walczyć o historyczny triumf w pierwszej edycji rozgrywek. Najlepszy bilans wypracowała sobie Francja, która miała pewny awans, ale i tak wygrała 12 z 15 gier i zdystansowała resztę stawki. Dalej uplasowali się Rosjanie, Amerykanie i Serbowie (wszystkie ekipy po 11 zwycięstw), Brazylijczycy (10 wygranych meczów) oraz Polacy (również 10 zwycięstw).



Biało-Czerwoni awans wzięli dopiero w niedzielę, po wygranej nad Australią (3:0). Szansę na wyprzedzenie drużyny Vitala Heynena mieli jeszcze Włosi, ale w ostatnim turnieju, w Modenie, ulegli po 0:3 Rosjanom i Amerykanom, co ostatecznie zamknęło im szansę wyprzedzenia mistrzów świata. Nasz zespół o awans do półfinału zagra w grupie B, z mistrzem Europy Rosją i trzecią drużyną igrzysk olimpijskich, reprezentacją USA. W grupie A zmierzą się: Francuzi - gospodarze finałów i najlepsza ekipa ostatniej edycji Ligi Światowej, Serbowie oraz Brazylijczycy - mistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro.



Polacy z oboma rywalami grali w fazie interkontynentalnej. Rosjan pokonali w Tauron Arenie Kraków 3:0 (25:15, 25:23, 25:23), a z Amerykanami przegrali w Hoffman Estates 0:3 (20:25, 19:25, 19:25). Co ciekawe, z grona finalistów na koncie mamy też zwycięstwo Francją (3:0 w Łodzi). Polska kadra z Brazylią (1:3 w Melbourne) oraz Serbią (0:3 w Hoffman Estates) niestety przegrywała.



W pokonanym polu poza Italią znalazły się m.in. Kanada - ze Stephanem Antigą za sterami, Niemcy, Irańczycy czy Bułgarzy, którzy będą rywalem naszej kadry podczas jesiennych MŚ. Ostatnie miejsce w stawce zajęli Koreańczycy z Południa, którzy opuszczą SLN i zostaną zastąpieni przez reprezentację Portugalii. Ekipa z południa Europy wygrała turniej kwalifikacyjny i w 2019 roku zadebiutuje w Siatkarskiej Lidze Narodów.



Formuła finałów SLN jest taka sama, jak w ostatnich latach grano w finałach Ligi Światowej. W dwóch trzyzespołowych grupach ekipy zmierzą się systemem każdy z każdym. Po dwie najlepsze awansują do półfinałów, w których zagrają "na krzyż" (pierwsza z grupy A z drugą w grupie B i na odwrót). Ekipy z trzecich miejsc zostaną sklasyfikowane na piątej i szóstej pozycji na zakończenie rozgrywek.



Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów 2019: