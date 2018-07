Siatkarska Liga Narodów. Rosjanie lepsi w finale od Francuzów

Siatkarze reprezentacji Rosji triumfowali w pierwszej edycji Ligi Narodów. W niedzielnym finale pokonali w Lille Francję 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Droga do finału była dużo bardziej forsująca dla reprezentacji Francji, którzy dwukrotnie potrzebowali tie-breaków. Najpierw, by w grupie pokonać Brazylijczyków, a w boju o finał musieli się natrudzić w starciu z Amerykanami. Stosując takie porównanie, za Rosjanami był spacerek, bowiem jedynego seta stracili w pojedynku z reprezentacją Polski.



Decydujący bój Final Six rozpoczął się od atomowych serwisów, a Rosjanie bardzo szybko postawili szczelny blok, przez który Francuzom trudno było się przebić. Siatkarze Sbornej mogli wygrać pierwszą partię w imponującym rozmiarach, ale prowadząc 18:11 zaczęli trwonić przewagę i rywale zbliżyli się na dwa punkty. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Maksim Michajłow.



W drugim secie Rosjanie również zbudowali wysokie prowadzenie, które utrzymywali przez dwie przerwy techniczne (8:4, 16:9), po czym sytuacja znów stała się analogiczna. Francuzi ruszyli do odrabiania strat i zbliżyli się na punkt (21:20). Jednak od tego momentu punkty zdobywali już tylko zawodnicy Sbornej.



Inny przebieg miał trzeci set, to Francuzi zbudowali przewagę, Earvin N'Gapeth zaimponował w dwóch akcjach (22:20), ale pogoń Rosjanin zakończyła się sukcesem. Pierwszą piłkę meczową wykorzystali skutecznym blokiem.



Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych, po wygranej z Brazylią 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).



W Final Six uczestniczyli też Polacy. W Lille przegrali jednak oba mecze w grupie B i nie awansowali do półfinału.