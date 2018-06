Siatkarska Liga Narodów. Vital Heynen podał skład na Final Six

Trener reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał skład na turniej finałowy Ligi Narodów, który od 4 do 8 lipca rozegrany zostanie na stadionie we francuskim Lille.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Łomacz po meczu Polska - Niemcy (1:3). Wideo INTERIA.TV

Polacy awansowali do turnieju finałowego LN z szóstego miejsca. Fazę interkontynentalną "Biało-Czerwoni" zakończyli mając na koncie 10 zwycięstw i pięć porażek.



- Długie i ciężkie ostatnie trzy tygodnie, ale jesteśmy szczęśliwi, bo udało nam się awansować do Final Six. Mam nadzieję, że uda nam się sprawić niespodziankę - powiedział kapitan reprezentacji Polski Mateusz Bieniek.



- W każdym z meczów "szóstka" była inna, co tylko pokazuje, jak mamy szeroką kadrę - stwierdził rozgrywający Marcin Janusz. - Każdy z nas dołożył cegiełkę do tego awansu - dodał przyjmujący Orłów Aleksander Śliwka. - Wielka przyjemność być częścią tej drużyny. Osobiście nie mogę się już doczekać Final Six - zaznaczył Artur Szalpuk.



- Podobała mi się każda chwila pracy z nimi. Zastanawiałem się, czy będą odpowiednio zmotywowani, ale praca z nimi była fantastyczna. Wykorzystaliśmy 21 zawodników, a rozgrywki Ligi Narodów wypadły lepiej niż przypuszczałem. Poznali jak ja pracuję, ja poznaję zawodników, ale mamy jeszcze przed sobą długą drogę - stwierdził Heynen, który jak zwykle postarał się, żeby konferencja prasowa była ciekawa. Belg chętnie żartował, uśmiechał się, a na pytania odpowiadał na stojąco, bo jak tłumaczył, długo siedział w samolocie. Chwilę później selekcjoner Orłów podał nazwiska wybrańców, którzy pojadą do Lille.



Reklama

W turnieju finałowym rywalami w grupie B będą Rosjanie (4 lipca, godz. 18.00) i Amerykanie (5 lipca, godz. 18.00). - Chyba trafiliśmy na dwie najmocniejsze drużyny Ligi Narodów. Możemy obiecać walkę - skomentował Bieniek. W grupie A wystąpią: Francja, Brazylia i Serbia.



Skład reprezentacji Polski na Final Six:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz



atakujący: Damian Schulz, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj



przyjmujący: Mateusz Mika, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk, Bartosz Kwolek, Aleksander Śliwka



środkowi: Bartłomiej Lemański, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski



libero: Paweł Zatorski, Michał Żurek

RK