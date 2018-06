Siatkarska Liga Narodów: Vital Heynen podał skład na turniej w Osace. Kłopoty Michała Kubiaka

Vital Heynen, trener reprezentacji Polski, wybrał 14-osobowy skład Biało-Czerwonych na trzeci turniej fazy interkontynentalnej Siatkarskiej Ligi Narodów, który rozegrany zostanie w Osace. Belg dokonał, w porównaniu z turniejem w Łodzi, pięciu zmian. Przykrą wiadomością są problemy zdrowotne Michała Kubiaka, który najpewniej w tegorocznej SLN już nie pomoże kadrze. W Azji nasz zespół stawi czoła Bułgarii, Japonii i Włochom.

Wśród rozgrywających Grzegorza Łomacza zastąpił Marcin Komenda. Dwóch atakujących, którzy grali w Łodzi: Maciej Muzaj i Bartosz Kurek dostało wolne, w Japonii walczyć będą w ich miejsce Łukasz Kaczmarek i Damian Schulz. Po dwóch świetnych turniejach Jakub Kochanowski będzie miał okazję odpocząć i potrenować w Spale, do Japonii poleci Bartłomiej Lemański. Libero - Michała Żurka i Pawła Zatorskiego - zmiany na razie nie dotknęły.



W składzie nie zobaczymy też kapitana Michała Kubiaka, jego miejsce zajął Bartosz Bednorz. Kubiak - według informacji PZPS - zmaga się z przewlekłym zapaleniem spojówek oraz zwyrodnieniem obwodowym siatkówki oka i nie będzie już mógł brać w udziału w tegorocznej Siatkarskiej Lidze Narodów. Lekarze zalecili nieużywanie soczewek kontaktowych. Przerwa w pełnej aktywności sportowej może potrwać nawet od 30 do 60 dni. To wielka strata dla zespołu, bo kapitan był jego czołową postacią w pierwszych sześciu meczach o punkty.



Do dyspozycji Vital Heynen ma 21 zawodników, siedmiu, których nie zabiera na dany turniej, dostaje wolne lub trenuje z resztą kolegów w Spale. Spośród powołanych na razie gry w SLN nie zasmakowali Marcin Janusz, Kacper Piechocki i Mateusz Mika.



Terminarz trzeciego weekendu Siatkarskiej Ligi Narodów:



Ottawa (Kanada): Kanada, USA, Australia, Niemcy

Osaka (Japonia): Japonia, Polska, Bułgaria, Włochy

Jarosław (Rosja): Rosja, Chiny, Brazylia, Iran

Rouen (Francja): Francja, Argentyna, Serbia, Korea Południowa



Skład reprezentacji Polski na turniej Siatkarskiej Ligi Narodów w Osace:



rozgrywający: Marcin Komenda (GKS Katowice), Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk)

atakujący: Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Łukasz Kaczmarek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Damian Schulz (Asseco Resovia Rzeszów)

przyjmujący: Bartosz Bednorz (PGE Skra Bełchatów), Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Bartosz Kwolek (Onico Warszawa), Artur Szalpuk (Trefl Gdańsk)

środkowi: Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk), Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów)

libero: Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Michał Żurek (Indykpol AZS Olsztyn)



Sztab reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów:



Vital Heynen - pierwszy trener

Michał Mieszko Gogol - asystent trenera

Sebastian Pawlik - asystent trenera

Paweł Woicki - drugi asystent trenera

Jakub Gniado - trener przygotowania fizycznego

Fons Vranken - trener przygotowania fizycznego

Jan Sokal - lekarz prowadzący

Krzysztof Zając - lekarz

Wiesław Maroń - lekarz

Sebastian Żabierek - lekarz

Tomasz Pieczko - fizjoterapeuta

Mateusz Kowalik - fizjoterapeuta

Robert Kaźmierczak - statystyk

Andrzej Wołkowycki - kierownik zaopatrzenia

Mariusz Szyszko - dyrektor reprezentacji i rzecznik prasowy

Hubert Tomaszewski - menedżer reprezentacji Polski