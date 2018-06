Siatkarska LN. Vital Heynen podał skład na turniej w Melbourne

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał skład na turniej Ligi Narodów w Melbourne. W Australii "Biało-Czerwoni" zakończą fazę interkontynentalną tych rozgrywek.

W miniony weekend Polacy rywalizowali w USA i nie będą tego wyjazdu miło wspominać. Podopieczni Vitala Heynena przegrali wszystkie trzy mecze po 0:3, kolejno z Iranem, gospodarzami i Serbią. Porażki sprawiły, że nasi siatkarze spadli na piąte miejsce w tabeli. Awans do Final Six w Lille się oddalił, ale jest w dalszym ciągu możliwy. Wszystko będzie zależało od wyników uzyskanych w Australii.



Tradycyjnie, Heynen dokonał korekt w składzie w porównaniu z turniejem w Hoffman Estates. W Melbourne nie zobaczymy Fabiana Drzyzgi, Damiana Schulza, Michała Żurka i Kacpra Piechockiego. Zastąpią ich Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Paweł Zatorski.



Polacy rozpoczną rywalizację w Melbourne od starcia z Argentyną (22.06 , godz. 10.40 polskiego czasu). Następnie zmierzą się z Brazylią (23.06, godz. 12.10), a na koniec z Australią (24.06, godz. 7.10).



Po rozegraniu 15 meczów w fazie interkontynentalnej przez każdego z uczestników punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się Francja jako gospodarz i pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Melbourne:

2 Maciej Muzaj - atakujący

5 Łukasz Kaczmarek - atakujący

6 Bartosz Kurek - atakujący

7 Artur Szalpuk - przyjmujący

9 Bartłomiej Lemański - środkowy

12 Grzegorz Łomacz - rozgrywający

15 Jakub Kochanowski - środkowy

14 Aleksander Śliwka - przyjmujący

17 Paweł Zatorski - libero

18 Bartosz Kwolek - przyjmujący

19 Marcin Janusz - rozgrywający

20 Mateusz Bieniek - środkowy (kapitan)

21 Mateusz Mika - przyjmujący

22 Bartosz Bednorz - przyjmujący

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen / www.fivb.org