Uraz Damiana Wojtaszka, libero polskiej kadry musi przejść operację

Libero Damian Wojtaszek wskutek urazu nie będzie mógł wziąć udziału w pierwszej części sezonu reprezentacyjnego - przekazał w poniedziałek PZPS. Libero Onico Warszawa uszkodził lewe kolano i będzie musiał jeszcze w tym tygodniu przejść operację.

Doktor Jan Sokal, lekarz reprezentacji Polski mężczyzn informuje: - Damian Wojtaszek doznał na czwartkowym treningu urazu lewego kolana. Badania przeprowadzone w Łodzi i Berlinie zgodnie wykazały uszkodzenie chrząstki stawowej. Uraz wymaga leczenia operacyjnego. Zabieg będzie wykonany w środę przez profesora Marcina Domżalskiego.



- Strasznie mi szkoda Damiana, bo widać było w jego oczach, że ma ogromną chęć zagrać w kadrze. W planach był jego udział w turniejach Ligi Narodów w Stanach Zjednoczonych i Australii. Dla mnie i mojego sztabu najważniejsze jest jednak zdrowie zawodników i to jest reguła, od której nie będzie odstępstwa - mówi Vital Heynen, trener męskiej kadry.



W związku z problemami zdrowotnymi Damiana Wojtaszka nastąpią korekta na pozycji libero na turnieje w Stanach Zjednoczonych i Australii. W pierwszym turnieju wyjazdowym do składu planowany jest udział Kacpra Piechockiego, natomiast do gry w Australii przewidywany jest Michał Żurek.



Kształt ostatecznych składów na poszczególne turnieje Siatkarskiej Ligi Narodów zależny będzie od dyspozycji sportowej i stanu zdrowia zawodników, a poznawać je będziemy tuż przed ich rozpoczęciem gier.



- Nie ukrywam, że mam już zaplanowane zestawienia na poszczególne turnieje, ale przykład Damiana pokazuje, że korekty mogą się zdarzyć, choć życzę zawodnikom i sobie, by takich przypadków było, jak najmniej - dodał Vital Heynen.