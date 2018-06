Vital Heynen: Graliśmy dobrze, jestem zadowolony

Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz z rzędu w Siatkarskiej Lidze Narodów. W Hoffman Estates koło Chicago Biało-Czerwoni w trzech setach ulegi USA. - Staram się grać w Siatkarskiej Lidze Narodów różnymi ustawieniami. Każdego dnia zmieniam wielu siatkarzy. Dla wielu było to pierwsze doświadczenie na takim poziomie. Graliśmy dobrze. Myślę, że w ostatnim secie widać było różnicę w doświadczeniu zespołu USA. Jestem zadowolony, nie szczęśliwy, ale zadowolony z tego jak graliśmy - powiedział Vital Heynen, trener polskiej drużyny.

- Wykonaliśmy świetną zespołową grę. Prowadziliśmy na boisku w wielu elementach. Uważam, że istotne było to, iż nie mieliśmy tylko jednego zawodnika, który musiał wziąć ciężar gry na swoje barki. Wspólnie się uzupełnialiśmy. Myślę, że to każdemu zawodnikowi bardzo pomaga i czyni nas jeszcze bardziej groźnym i niebezpiecznym zespołem - komplementował swój zespół po zwycięstwie David Smith, kapitan reprezentacji USA, a od nowego sezonu siatkarz Asseco Resovii Rzeszów.



- Myślę, że zagraliśmy lepiej niż w piątek. Waliczyliśmy z bardzo mocnym zespołem jakim są Stany Zjednoczone. Bardzo dobrze zaczynali sety mając w składzie świetnych zawodników. Cały czas staramy się znaleźć odpowiedni skład naszej drużyny, a także dowiedzieć się nad czym musimy jeszcze pracować - ocenił Mateusz Bieniek, kapitan reprezentacji Polski.



John Speraw, trener reprezentacji USA, zmartwił się bardzo kontuzją jednego z czołowych siatkarzy, Thomasa Jaeschke.

- Thomas Jaeschke ma poważną kontuzję kolana. Przez jakiś czas nie będzie mógł grać. Mamy złamane serce, ponieważ grał świetną siatkówkę i stał się wspaniałym liderem naszej drużyny. To nas boli. Jestem jednak zadowolony z tego jaką drogą podążają zawodnicy, kiedy nie może grać Thomas Jaeschke. Torey Defalco wykonał świetną pracę w pierwszym, a także drugim meczu - mówił po meczu selekcjoner Jankesów.



Vital Heynen, trener reprezentacji Polski, gratulował zwycięstwa rywalom.

- Są bardzo silnym zespołem. Uważam, że graliśmy dobrze, ponieważ mamy inny pomysł na grę. Staram się grać w Lidze Narodów różnymi ustawieniami zawodników. Każdego dnia zmieniam wielu siatkarzy. Dla wielu było to pierwsze doświadczenie na takim poziomie. Graliśmy dobrze. Myślę, że w ostatnim secie widać było różnicę w doświadczeniu zespołu USA. Jestem zadowolony, nie szczęśliwy, ale zadowolony z tego jak graliśmy - zakończył selekcjoner polskiej kadry.



